Destiny 2: tornano i Giochi dei Guardiani

Su Destiny 2 è arrivato un momento speciale, ovvero i Giochi dei Guardiani, in cui diverse squadre si combattono a vicenda per vincere la competizione. Tutti i giocatori sono invitati a partecipare puntando alla gloria della propria classe. In questo evento gratuito, cacciatori, stregoni e titani si sfidano per guadagnare il primo gradino del podio. Riguardo all’evento, Bungie ha rilasciato un trailer dicendo:

“Gli stendardi vengono spiegati alla Torre, mentre i guardiani giungono, con gli stivali inzuppati di acqua paludosa del tronomondo, in cerca di gloria e oro. Titani, stregoni o cacciatori: chi salirà sul primo gradino del podio? Che i giochi abbiano inizio. Ottieni la nuova mitraglietta leggendaria, una nave esotica, elementi cosmetici e tanto altro. E se non hai ancora trovato l’abito perfetto per la cerimonia di chiusura, fai un salto all’Everversum per dare un’occhiata ai gloriosi indumenti dei Giochi dei Guardiani.”

Oltre a partecipare ai Giochi dei Guardiani di Destiny 2, i giocatori potranno tifare per gli streamer che puntano alla gloria di una determinata classe cercando al contempo di raccogliere fondi destinati agli aiuti umanitari. A questo scopo, Bungie ha organizzato un torneo di 42 squadre provenienti da 14 regioni diverse e che rappresenteranno le tre classi: la Coppa dei Giochi dei Guardiani. In questa sfida amichevole, ogni squadra dovrà dare il massimo per ottenere il maggior numero di medaglioni e dimostrare di essere la migliore. Per maggiori informazioni sulla Coppa dei Giochi dei Guardiani e per vedere la classifica in tempo reale, si potrà consultare questo articolo:

Il ricavato delle donazioni raccolte da ciascuna squadra durante la Coppa dei Giochi dei Guardiani sarà destinato a Direct Relief, un’organizzazione umanitaria, attiva in più di 80 Paesi, la cui missione è quella di migliorare le condizioni di salute e lo stile di vita delle persone in stato di povertà o di emergenza, a prescindere dalle convinzioni politiche e religiose o dalle capacità economiche delle stesse.