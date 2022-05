Sonic Prime: primo teaser della serie Netflix

Netflix ha rilasciato il primo video teaser e le immagini per la sua prossima serie TV di Sonic Prime, mostrando la sfocatura blu che fa ciò che sa fare meglio: correre molto velocemente e raccogliere monete. Netflix ha presentato questo filmato come parte di una bobina sfrigolante dei prossimi spettacoli animati del gigante dello streaming. Il video rivela anche nuovi filmati dei nuovi spettacoli della compagnia Kung Fu Panda e My Little Pony, così come la seconda stagione di The Cuphead Show, che è basata sul videogioco.

La prima stagione comprenderà 24 episodi. Netflix afferma che la serie presenterà una “avventura ad alto rischio di pericolo in cui il destino di uno strano nuovo multiverso riposa nelle sue mani guantate”. La descrizione continua: “L’avventura di Sonic è più di una corsa per salvare l’universo, è un viaggio alla scoperta di sé stessi e alla redenzione“. Deven Mack dà la voce a Sonic in Sonic Prime. Sonic Prime non è l’unico nuovo progetto Sonic in lavorazione. La Paramount sta realizzando un terzo film di Sonic the Hedgehog, oltre a una propria serie TV incentrata su Knuckles. Il secondo film, invece, è ora il film di videogiochi con il maggior incasso di tutti i tempi negli Stati Uniti, superando il film del 2020 per il titolo. Mentre Netflix sta andando avanti con questa e altre serie animate, è stato recentemente riferito che la società ridimensionerà alcuni dei suoi progetti di animazione in risposta al calo del numero di abbonati.