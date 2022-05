Warcraft Archlight Rumble: annunciato il titolo mobile

Come promesso da Blizzard, oggi 3 maggio è stato svelato il titolo mobile di Warcraft: si tratta di un action strategico, Warcraft Archlight Rumble. Nella livestream sul sito ufficiale è stato infatti possibile vedere prima un trailer cinematografico e poi la spiegazione del gameplay, con tanto di partita da parte degli sviluppatori (l’associate game director Adam Kugler e la senior 3D artist Justine Hamer). Nel filmato di presentazione i due hanno sottolineato più volte la parola Caos.

Il gioco ha le caratteristiche del tower defense, ma gli sviluppatori hanno tenuto a specificare di come preferiscano il termine tower offense, dove si dovranno schierare i propri personaggi (chiamati Mini, ne saranno più di 60) e incantesimi dell’universo di Warcraft: ci sono 5 famiglie: Orda, Alleanza, Roccianera, Non-morti e Bestie, ognuno con la propria strategia.

Ci saranno diverse modalità di gioco, dalla campagna single player, con tanto di spedizioni, ma anche il multiplayer, sia cooperativo che competitivo.

La closed beta arriverà a breve in determinate regioni, non ancora annunciate. Ci si può pre-registrare sul sito ufficiale.

Proprio per quanto riguarda il sito ufficiale, queste sono le caratteristiche descritte:

Warcraft Arclight Rumble è un gioco mobile di strategia d’azione ambientato nell’universo di Warcraft, dove i mini collezionabili prendono vita per combattere in frenetiche schermaglie corpo a corpo. Gioca in diverse modalità, tra cui la campagna per giocatore singolo, andando testa a testa in epiche battaglie PvP, giocando in co-op, e altro ancora. Prova il vero significato del caos gioioso!

Gioco strategico action

Warcraft Arclight Rumble ti porta una frenetica azione strategica per mobile combinata con una significativa progressione e personalizzazione.

Warcraft Arclight Rumble ti porta una frenetica azione strategica per mobile combinata con una significativa progressione e personalizzazione. PvE e PvP

Gioca attraverso mappe della campagna epicamente impegnative, dungeon e raid. Combatti con i tuoi amici in co-op o contro di loro in PvP e divertiti nel caos.

Gioca attraverso mappe della campagna epicamente impegnative, dungeon e raid. Combatti con i tuoi amici in co-op o contro di loro in PvP e divertiti nel caos. Forma la tua squadra

Colleziona oltre 65 Warcraft Minis e costruisci più eserciti: una buona strategia è la chiave per la vittoria!

Qui sotto potete vedere tre filmati di Warcraft Archlight Rumble: il trailer cinematografico, gli sviluppatori che parlano del gioco, e una preview sul gameplay.