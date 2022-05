Trek To Yomi: ecco lo spettacolare trailer di lancio

Devolver Digital, editore videoludico, e Flying Wild Hog, sviluppatore, hanno pubblicato il trailer di lancio di Trek To Yomi, il gioco d’azione e avventura a scorrimento laterale in uscita nelle prossime ore.

Il gioco in questione è caratterizzato da uno stile cinematografico inconfondibile e racconta le avventure di Hiroki alle prese con misteriose forze del male per mantenere fede ad una promessa.

Il giovane spadaccino Hiroki aveva promesso al suo maestro in punto di morte di proteggere il villaggio e i suoi cari da una minaccia. Di fronte alla tragedia e vincolato dal dovere, il samurai solitario deve compiere un viaggio oltre la vita e la morte per affrontare sé stesso e scegliere il proprio destino.



Questo è quanto recita la sinossi ufficiale ed il trailer di lancio, che vi mostriamo in fondo a questo articolo, mantiene alte le aspettative.

I combattimenti sono eleganti e la colonna sonora elettrizzante, il tutto perfettamente armonico con lo sile che caratterizza il gioco e alla sua narrazione mitica che porterà il giocatore in un mirabolante viaggio oltre la vita e la morte.

Trek to Yomi sarà disponibile a partire dal 5 maggio per PlayStation 5 , Xbox Series , PlayStation 4 , Xbox One e PC ( tramite Steam) e sarà inoltre presente anche sul Xbox Game Pass.