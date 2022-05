Marvel’s Midnight Suns è stato classificato in Australia

Marvel’s Midnight Suns è stato valutato dall’Australian Classification Board. Il gioco di ruolo tattico a turni di Firaxis ha ricevuto una classificazione M per Maturo, che potrebbe indicare presto un annuncio sulla data di uscita. Originariamente previsto per il lancio lo scorso marzo, è stato posticipato alla seconda metà del 2022 per renderlo il miglior gioco possibile.

Sulla base delle valutazioni di altri giochi come Xenoblade Chronicles 3, Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7, Marvel’s Midnight Suns potrebbe essere lanciato nei prossimi due o quattro mesi. La valutazione indica Temi maturi e violenza soprannaturale insieme ad acquisti in-game. Quest’ultimo è in linea con Firaxis che afferma che le microtransazioni sarebbero solo estetiche e non avrebbero alcun impatto sul gameplay. Il titolo a differenza della serie XCOM, non ha la morte permanente : la campagna è un’esperienza tradizionale e non avrà nemmeno percorsi ramificati.

Il gioco avrà un hub centrale chiamato Abbey, dove Hunter può parlare con i compagni di squadra, cambiarsi d’abito, personalizzare gli alloggi, andare in giro con il loro segugio demoniaco Charlie e fare altre cose divertenti. Quando si tratta di azione, nonostante sia un rpg a turni, Midnight Suns offrirà un sacco di spettacolari azioni di supereroi piene di combo, esplosioni e caos distruttivo. Ogni eroe può usare tre diversi tipi di abilità: attacchi (infligge danni), abilità (concede potenziamenti ed effetti speciali) e mosse eroiche (e combo). Per usare quest’ultimo, prima devi accumulare punti di eroismo, una risorsa speciale, che si ottiene usando le abilità di base.

Marvel’s Midnight Suns sarà disponibile per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC e Nintendo Switch al momento del lancio. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.