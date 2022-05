Prince Of Persia Remake: Ubisoft Montrèal si occuperà del suo sviluppo

Prince Of Persia: Le sabbie del tempo Remake è un titolo molto atteso dai fan. Attesa che dura da un periodo di tempo relativo lungo in un cui, per un po’, si erano perse notizie.

Il gioco infatti inizialmente era in fase di sviluppo con gli studi di Pune e Mumbai di Ubisoft, ma nelle scorse ore, una dichiarazione ufficiale dello studio responsabile della trilogia originale, Le Sabbie nel Tempo, Ubisoft Montrèal, ha cambiato le carte in tavola annunciando che saranno loro, d’ora in poi, ad occuparsi dello sviluppo del titolo.

Prince Of Persia: Remake fu annunciato a settembre 2020 con una data di uscita fissata per gennaio 2021. Fu poi posticipato a marzo dello stesso anno per poi esser definitivamente rimandato a data da destinarsi.

Sicché il percorso di questo titolo non è assolutamente privo di tribolazioni e ritardi, ma grazie a questa notizia i fan più accaniti possono non perdere del tutto le speranze.

Questa decisione è un passo importante ed il team, basandosi sui risultati raggiunti da Ubisoft Pune e Ubisoft Mumbai, ora si prenderà il tempo necessario per raggruppare le idee del gioco, in modo tale da poter offrire una migliore esperienza di gioco per questo classico di tutti i tempi.

Ubisoft Montreal ha continuato ringraziando tutti i fan per il supporto e la pazienza ed ha inoltre dichiarato che i progressi saranno resi pubblici e annunciati man mano che lo sviluppo del gioco progredirà.