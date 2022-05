Sniper Elite 5: pubblicato un nuovo trailer

La serie Sniper Elite potrebbe non essere il franchise di sparatutto più grande o di più alto profilo in circolazione, ma con miglioramenti coerenti apportati ad ogni nuovo capitolo, ha lentamente costruito una forte base di fan dedicata. Con l’imminente Sniper Elite 5 , lo sviluppatore Rebellion promette di mantenere quella traiettoria ascendente e un nuovo trailer mette in evidenza alcune delle più grandi funzionalità e miglioramenti che i giocatori possono aspettarsi dall’imminente sparatutto stealth della seconda guerra mondiale.

Il nuovo trailer di Sniper Elite 5, mostra che il nuovo capitolo dello sparatutto porterà con sé un’altra ampia campagna single player, mentre anche la cooperativa online sarà un’opzione. In aggiunta a ciò, il gioco presenterà anche una componente multiplayer ampliata, una nuova modalità PvP chiamata Invasion, diversi miglioramenti alla personalizzazione , armi e meccaniche di combattimento migliorate, attraversamento esteso, una kill cam migliorata e altro ancora. Di seguito una panoramica del titolo:

Il nuovo capitolo della pluripremiata serie, Sniper Elite 5, offre cecchinaggio senza precedenti, combattimenti tattici in terza persona e una telecamera uccisione migliorata. Fatti strada su mappe più coinvolgenti che mai, con molti luoghi del mondo reale catturati con dettagli sorprendenti e un sistema di attraversamento migliorato, che consente di esplorare ancora di più.

Francia, 1944 – Chiamato a svolgere un’operazione segreta dei Ranger statunitensi per indebolire le fortificazioni del Vallo Atlantico lungo la costa della Bretagna, il tiratore scelto Karl Fairburne entra in contatto con la Resistenza francese. Ben presto si viene a conoscenza di un progetto nazista segreto che minaccia di porre fine alla guerra prima che gli Alleati possano invadere l’Europa: l’operazione Kraken.

Sniper Elite 5 uscirà il 26 maggio per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.