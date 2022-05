Halo Infinite: trailer di lancio della Stagione 2

Sei mesi dopo la pubblicazione della componente multiplayer di Halo Infinite, la Stagione 2: Lone Wolves è finalmente disponibile. Presenta due nuove mappe, Breaker for Big Team Battle e Catalyst for Arena, insieme a nuovi contenuti narrativi incentrati sullo Spartan Sigrid Eklund e sullo Spartan Hieu Dinh. Guarda il trailer di lancio qui sotto.

Insieme a un nucleo di armatura di Lupo Solitario gratuito e un nuovo nucleo di frattura, c’è anche un nuovo Battle Pass che include 1000 crediti che i giocatori possono guadagnare. L’evento Interferenza è attualmente attivo fino al 15 maggio e offre la possibilità di guadagnare 10 diversi cosmetici tramite il suo Event Pass. L’evento Alpha Pack va dal 19 luglio al 1 agosto e include anche 10 cosmetici. Entrambi gli eventi offrono Last Spartan Standing su Breaker: questi saranno disponibili anche nei normali matchmaking e nelle partite personalizzate. L’evento Fracture, Entrenched, si svolge dal 24 al 30 maggio e consiste nel giocare al nuovo Land Grab. Verrà ripetuto sei volte durante la stagione e offrirà 30 oggetti cosmetici da guadagnare. Secondo recenti rumors la modalità Battle Royale dovrebbe arrivare per il mese di novembre. Trovate le note del nuovo aggiornamento, dedicato alla Stagione 2, qui. Di seguito una panoramica di Halo Infinite tramite Steam:

Quando ogni speranza sembra perduta e il destino dell’umanità è appeso a un filo, Master Chief si trova ad affrontare il nemico più spietato di sempre.



Caratteristiche

Esplorate Zeta Halo: Halo Infinite offre la Campagna più vasta e ricca di avventura della storia di Halo, ambientata negli spazi open-world dell’antico mondo-anello detto Zeta Halo. Salva i Marine UNSC per ottenere rinforzi nella tua lotta contro i temibili Esiliati.

Halo Infinite è disponibile per Xbox Series X/S, Xbox One, PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.