Call of Duty Vanguard non ha soddisfatto le aspettative di Activision

Call of Duty rimane uno dei franchise di intrattenimento più popolari al mondo. Quindi sembra strano che la serie abbia perso circa 50 milioni di giocatori attivi nell’ultimo anno. Nel suo rapporto annuale 2021, Activision Blizzard afferma che il titolo premium dell’anno scorso, Call of Duty: Vanguard , non ha soddisfatto le aspettative.

L’editore ritiene che sia principalmente dovuto alla stessa esecuzione. Insieme all’ambientazione della seconda guerra mondiale che apparentemente non attira più i membri della community, si ritiene anche che non sia stata fornita l’innovazione necessaria al gioco premium. Entrambi i problemi verranno affrontati con il nuovo titolo Call of Duty: Modern Warfare 2 di quest’anno, sviluppato da Infinity Ward (che sta lavorando anche al seguito di Warzone). Di seguito la dichiarazione di Infinity Ward:

Stiamo lavorando al piano più ambizioso nella storia di Call of Duty, con oltre 3.000 persone che ora lavorano al franchise e un ritorno all’ambientazione di Modern Warfare che ha prodotto il nostro titolo Call of Duty di maggior successo di sempre.



Nel suo recente rapporto finanziario trimestrale, Activision Blizzard ha rivelato che Call of Duty: Vanguard ha registrato vendite premium inferiori con prenotazioni nette per il franchise che hanno registrato un calo anno su anno. Per quanto riguarda Call of Duty: Modern Warfare 2 , Infinity Ward afferma che sarà l’esperienza più avanzata nella storia del franchise. Secondo vari rumors una rivelazione arriverà quest’estate mentre il sequel di Call of Duty: Warzone riceverà una rivelazione ufficiale entro la fine dell’anno. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale PlayStation:

Combattete su ogni fronte nell’ultimo capitolo dell’acclamata serie di Call of Duty. Per anni il mondo ha sopportato le guerre più grandi e letali mai viste, ma le sorti della Seconda guerra mondiale stanno finalmente per cambiare. Adesso tocca a pochi soldati selezionati finire il lavoro e cambiare per sempre lo scenario militare.