Overwatch 2: Wrecking Ball disabilitato a causa di un bug

La closed beta di Overwatch 2 per il PvP è attualmente in corso, ad eccezion fatta per un tank. Infatti, dopo che è stato scoperto un bug che consentiva a Wrecking Ball di espellere i giocatori da una partita, Blizzard Entertainment lo ha disabilitato per risolvere l’errore. Anche il capo della Overwatch League, Sean Miller, ha confermato l’assenza dell’eroe per il debutto della quinta stagione questo fine settimana, anche se dovrebbe tornare entro la prossima.

Il bug, come mostrato dall’ex tank player dei San Francisco Shock, Matthew “super” DeLisi, su Twitch, vede Wrecking Ball rimbalzare sul terreno più volte durante lo spawn. Questo prima dell’inizio della partita in modo che il rampino non vada in cooldown come farebbe nei normali combattimenti. Tuttavia, probabilmente, l’alto numero di call al server lo fa impazzire, cacciando successivamente tutti dalla partita.

Che questa sia la causa o meno, è un grosso problema. Blizzard effettuerà la manutenzione in tempo reale sui server di Overwatch 2 oggi dalle 7:00 PDT alle 10:00 PDT, quindi è probabile che il bug verrà risolto per allora.

I know we said no hero pools for 2022… but this time is different! Turns out Wrecking Ball's powers are a bit too strong for OWL servers too, so we'll be disabling him for this weekend, but should get our furry friend in by next week 🐹 https://t.co/PhKYELIHbU

— Sean Miller (@sean_mmills) May 3, 2022