FIFA 22: a breve cominceranno i test per il cross-play

EA Sports comincerà i test per il multiplayer multipiattaforma in FIFA 22, puntando con ogni probabilità all’implemento definitivo al cross- play in tutte le modalità per FIFA 23. Il test riguarderà le seguenti versioni: Playstation 5,Xbox Serie X e Google Stadia di FIFA 22 nelle modalità online di “ Stagioni” ed “ Amichevoli”.

Ecco quanto dichiarato da EA Sports martedì scorso:

Anche se vogliamo consentire ai nostri giocatori di giocare con il maggior numero possibile di amici e altri, abbiamo limitato il test a queste due modalità con l’obiettivo di ridurre la possibilità di introdurre nuovi problemi nel gioco. Siamo fiduciosi che i dati di gioco e il feedback che riceviamo da queste due modalità aiuteranno a darci informazioni su come il cross-play potrebbe essere ulteriormente implementato nei titoli futuri



Il cross-play arriverà sulle piattaforme indicate sotto forma di aggiornamento, sarà visibile sullo schermo un widget nell’angolo in basso nel menu principale di gioco, da lì in poi basterà seguire le istruzioni per abilitare/disabilitare il gioco in modalità multipiattaforma.

FIFA 22 è inoltre appena stato reso disponibile in maniera del tutto gratuita per gli abbonati Playstation Plus, ma si tratta della versione PlayStation 4 ( giocabile su 5 tramite compatibilità con le precedenti versioni). Per il test è necessario essere in possesso della versione PlayStation 5 nativa del gioco. Prima di concludere, sapevate che sono stati svelati le squadre della stagione e i capitani per FUT?