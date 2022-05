Sifu: l’aggiornamento di primavera porta grandi novità

L’aggiornamento di primavera 2022 per Sifu di Sloclap è stato pubblicato ieri e ha aggiunto diverse nuove funzionalità al gioco. Ci sono due nuove opzioni di difficoltà (Studente e Maestro rispettivamente per esperienze più facili e più difficili), nuovi abiti e molto altro. Mentre alcune delle aggiunte sono state mostrate in precedenza, un nuovo trailer mette in evidenza gli abiti, le opzioni di formazione avanzata e le opzioni dell’interfaccia utente.

Mentre i giocatori della Deluxe Edition ottengono gratuitamente il costume da giovane uomo, i possessori del gioco base possono guadagnare due abiti, Vengeance e Wude, a seconda di come giocano. L’addestramento avanzato consente di personalizzare gli scenari in cui puoi affrontare qualsiasi tipo di nemico insieme all’impostazione del numero e del comportamento. Per quanto riguarda le opzioni dell’interfaccia utente, ci sono opzioni per il display a contrasto elevato, i temi dei menu, le dimensioni dell’HUD, l’inquadratura dell’HUD e l’opzione per nascondere completamente l’HUD.

Altri aggiornamenti arriveranno nel corso dell’anno, aggiungendo ancora più abiti e modificatori per un’esperienza più dura. Consulta la roadmap per ulteriori informazioni sulle prossime aggiunte al titolo.

Sifu è attualmente disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5 e PC (Epic Games Store).