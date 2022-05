Crysis 4: il game director di Hitman 3 si unisce al team per lo sviluppo

Il game director di Hitman 3, Mattias Engström, ha lasciato IO Interactive e si è unito a Crytek per guidare lo sviluppo di Crysis 4.

L’account Twitter di Crysis ha condiviso la notizia:

We are happy to announce that Mattias Engström, known for his work as Game Director for Hitman 3 at IO Interactive, joins the Crysis family as Game Director for the 4th installment in the Crysis franchise, starting this week. pic.twitter.com/hHkOrXIAt6

— Crysis (@Crysis) May 3, 2022

Engström ha lavorato nella trilogia di Hitman, servendo come level designer nei primi due giochi prima di diventare game director per il terzo. Ha anche lavorato come level designer in Far Cry 3 e Assassin’s Creed: Revelations di Ubisoft.

Un ulteriore tweet collegato alla pagina delle carriere di Crytek, con posizioni disponibili su Crysis 4, un titolo provvisorio. Le posizioni sono prevalentemente in arte, design e programmazione.

Interested in joining the team just like Mattias? Be sure to check out our open positions for Crysis 4 (WORKING TITLE) on our Career page! ⬇️https://t.co/iJa8qxucRB — Crysis (@Crysis) May 3, 2022

La notizia ricorda che Crysis 4 è in arrivo, ma suggerisce che il gioco è ancora molto lontano.

Il capo di Crytek, Avni Yerli, ha confermato l’esistenza del sequel in un post sul blog della software house nel gennaio di quest’anno.

“Siamo così felici ed entusiasti di portarvi questa notizia e non vediamo l’ora di rivelare maggiori dettagli su ciò che ci aspetta. […] In questo momento il gioco è nelle prime fasi di sviluppo, quindi ci vorrà ancora un po’, ma volevamo portarvi le notizie in questo momento dato che siamo così entusiasti per il futuro, e per farvi sapere che lo ascolteremo alla nostra comunità”.

Dovremo aspettare e vedere se l’esperienza di Engström nel level design sandbox influenzerà la direzione di Crysis 4.