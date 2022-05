Warped Kart Racers: il racing game che non ti aspetti

Tutti amiamo Mario Kart, è un classico che si è evoluto e cresciuto con noi e continuerà sicuramente a dominare il panorama videoludico per quanto riguarda i kart racing games. Tuttavia, cosa accadrebbe se qualcuno prendesse questa formula collaudata, ma poi aggiungesse alcuni dei classici personaggi della 20th Century Fox al posto degli iconici personaggi di casa Nintendo? Bene, ora abbiamo la risposta. Otterresti Warped Kart Racers, il prossimo gioco di kart di Apple Arcade.

In Warped Kart Racers, i giocatori potranno controllare uno dei 20 personaggi, tra cui Hank di King of the Hill, Stan di American Dad e Stewie dei Griffin per citarne solo alcuni. Oltre a questi volti familiari, i giocatori riconosceranno anche alcuni luoghi familiari, poiché le mappe in cui potremmo presto gareggiare sono ispirate agli “episodi preferiti dai fan”.

Gli appassionati di kart potranno scendere in pista nella campagna per giocatore singolo o prendere parte a una caotica modalità multiplayer a 8 giocatori. Oltre a questo, ci saranno sfide quotidiane per sbloccare nuovi personaggi, skin, kart e altre opzioni di personalizzazione.

Warped Kart Racers dovrebbe arrivare su Apple Arcade il 20 maggio.