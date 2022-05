The Ballad Singer Knights Templar: nuove immagini dell’opera narrativa

Curtel Games, team di Busto Arsizio, ha pubblicato una serie di nuovi screenshot per The Ballad Singer Knights Templar, evoluzione del primo episodio uscito nel 2019. Potete vedere le nuove immagini in fondo alla notizia. Il gioco arriverà su PC, ma non è ancora stata annunciata la data d’uscita.

Queste le caratteristiche del gioco attraverso la pagina Steam:

Nella prima parte della campagna, seguirai le orme di Hugues de Payns, alla ricerca di sostenitori in molteplici regioni europee.

Grazie a quanto riuscirai ad acquisire in questa prima parte della campagna, riceverai un’eredità da spendere nella seconda e principale parte della campagna, quella in Terra Santa.

Una volta creato il tuo Maestro Templare sarai immediatamente spedito in un neonato capitolo Templare. Durante la tua missione incontrerai diversi amici, ma sopratutto Saraceni e Banditi dai quali dovrai difenderti assieme ai tuoi fratelli, se vorrai sopravvivere.

Caratteristiche:

La storia principale è totalmente narrata ed illustrata, ogni situazione richiederà una tua scelta strategica.

Avrai modo di cambiare completamente il corso della storia attraverso tre ramificazioni completamente differenti tra di loro.

Gestisci il tuo capitolo Templare, costruisci gli edifici, equipaggia i guerrieri e avanza nella storia.

Ora et labora: i guerrieri saranno fondamentali anche nello svolgimento delle attività quotidiane, impiegali con saggezza!

Gestisci un Templare dal momento della sua ammissione nel capitolo, fino alla sua probabile morte da eroe in combattimento.

Ciascun guerriero è unico, sarai in grado di trarre il meglio da ciascuno di loro?

Un innovativo sistema di combattimento basato sui singoli colpi sferrati dai guerrieri.

Cori e musiche medievali originali appositamente registrate per il gioco.

Qui sotto potete vedere in nuovi screenshoot di The Ballad Singer Knights Templar.