Dark Envoy sarà pubblicato da Asmodee Digital

Asmodee Digital, team rinomato per la pubblicazione in digitale dei giochi da tavolo del gruppo Asmodee, sarà il publihser di Dark Envoy, GDR in sviluppo da parte di Event Horizon. Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia. L’uscita del gioco è prevista per questo 2022 su PC (Steam e GOG.com), console PlayStation e console Xbox One. Sarà giocabile in single player e in multiplayer online fino a due giocatori.

Questa la descrizione del gioco attraverso la pagina Steam:

Malakai e Kaela sono figli di rifugiati di guerra, che vivono la vita quotidiana di avventurieri mentre cercano antiche reliquie e luoghi dimenticati. Presto anche loro dovranno imparare a sopravvivere nel caos della guerra, mentre il sangue e la tragedia segneranno l’inizio del loro vero viaggio.

Dark Envoy fonde insieme una storia ricca e non lineare e un combattimento tattico basato su party con un flusso di gioco dinamico e una grafica ed effetti di alta qualità. Inoltre, fonde concetti moderni con i classici tropi di genere, creando un’esperienza di gioco RPG distinta e unica.

Lasciandovi qui sotto al trailer della partnership, vi rimandiamo anche ad un precedente filmato sulla storia pubblicato ad aprile dello scorso anno.