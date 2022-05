Relic Hunters Rebels: disponibile per gli abbonati Netflix

Relic Hunters Rebels è disponibile per gli abbonati Netflix. Il looter shooter RPG sviluppato dal team brasiliano Rogue Snail con Global Top Round, dell’universo di Relic Hunters, è infatti arrivato su dispositivi mobile (Android e iOS). Per l’occasione è stato anche pubblicato un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco:

Disponibile esclusivamente per gli abbonati Netflix. Spara spostandoti rapidamente tra livelli colorati mentre assembli e potenzi dozzine di armi. Sconfiggi l’impero Ducan e porta la pace in un pianeta diviso. Questo looter/shooter/RPG da giocare offline è pieno zeppo di fantastiche scene caotiche e presenta una storia affascinante. I cacciareliquie s’imbattono in Baru, il giovane leader di un pianeta abitato da quattro tribù in guerra tra loro. I nostri eroi dovranno mettere da parte le differenze per aiutare i nuovi amici a lottare contro l’impero Ducan e recuperare la formidabile pietra del vuoto. Combatti contro i nemici e recupera schemi, materiali e risorse. Usa il bottino per creare straordinarie armi, oppure potenzia quelle che già possiedi. Personalizzale aumentando la frequenza di fuoco, aggiungendo proiettili e molto altro! Sblocca e scegli tra quattro diversi cacciareliquie con caratteristiche e abilità uniche: Jimmy con la sua mira infallibile, l’asino ribelle Ace, la guerriera Pinkyy oppure la fantastica Raff!

Qui sotto potete vedere il trailer di Relic Hunters Rebels, ricordandovi che è in sviluppo anche Relic Hunters Legend, che arriverà su Steam, pubblicato da Gearbox.