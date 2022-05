Total War Warhammer III: da domani 5 maggio su mac

SEGA Europe, The Creative Assembly e Feral Interactive hanno fatto sapere che da domani 5 maggio Total War: WARHAMMER III sarà disponibile su macOS.

Questa versione iniziale per macOS di Total War: WARHAMMER III richiede Apple Silicon. Il gioco è ufficialmente supportato su tutti i Mac con un chip Apple M1 o superiore, come indicato nei requisiti di sistema del gioco:

OS: macOS 12.0.1

Processore: Apple M1 (8‑Core CPU) o meglio

RAM: 8 GB

Graphics: Apple M1 (7‑Core GPU) o meglio

Memoria: 125 GB

Lasciandovi al tweet qui sotto, vi ricordiamo che ad inizio aprile è arrivato il primo major update della versione Windows.

Total War: WARHAMMER III by @feralgames comes to the macOS platform on May 5th!

Grab your copy on Steam now to jump straight into the action on release: https://t.co/qXfT2Hm2AK pic.twitter.com/ajexIHW1L1

— Total War (@totalwar) May 4, 2022