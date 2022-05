Risk of Rain 2: nuovo Dev Thoughts rilasciato

Oggi è stato rilasciato un Dev Thoughts riguardante Risk of Rain 2, il gioco roguelite sviluppato da Hopoo Games, e hanno dato i loro feedback su com’è stata recepita l’espansione di Survivor of the Void. In particolare, hanno detto 3 cose importanti, con la prima riguardante la reception del titolo:

“Prima di tutto iniziamo con la ricezione di Survivors of the Void. Siamo rimasti assolutamente sbalorditi dalla reazione positiva all’espansione! Siamo entusiasti che tu ami il DLC e, nonostante alcuni problemi iniziali di bilanciamento/bug che abbiamo corretto il più rapidamente possibile, sei rimasto con noi e stai giocando a Risk of Rain 2 in numero record! Quindi, ancora una volta, dal profondo del nostro cuore, un enorme grazie da parte di tutti qui a Hopoo Games per aver fatto parte di questo: non potremmo farcela senza di te!”

In seguito, hanno parlato sul rilascio per console:

“Dal rilascio su PC di Survivors of the Void, ci siamo impegnati a correggere tutti i bug e le modifiche al bilanciamento necessarie per portare l’espansione – e Risk of Rain 2 nel suo insieme – ai migliori standard. Per rilasciare le versioni console contemporaneamente allo stesso standard, inclusi tutti i miglioramenti che abbiamo già apportato alla versione PC, abbiamo deciso di spostare la versione console di Survivors of the Void alla fine di quest’anno all’inizio del quarto trimestre. Questa non è stata una scelta facile da fare, tuttavia vogliamo assicurarci che la tua esperienza di gioco a Risk of Rain 2 sia la stessa indipendentemente dalla piattaforma che hai scelto, spostare la data ci consentirà di distribuire il gioco su tutte le piattaforme Console nello stato che meriti. Sappiamo che questa sarà una notizia deludente per alcuni di voi, tuttavia sappiamo che a lungo termine questa è la mossa migliore da fare per il futuro del gioco.”

E poi hanno concluso su cosa verrà aggiunto in seguito: