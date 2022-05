Call of Duty Warzone nuovo aggiornamento uscito

Un nuovo aggiornamento è ora disponibile per Call of Duty Warzone e offre una serie di modifiche al gameplay, correzioni di bug e modifiche al bilanciamento delle armi. Continua a leggere per dare un’occhiata alle note complete sulla patch di Warzone. A partire dalle modifiche al gameplay, il camion corazzato vede i suoi livelli di salute e resistenza diminuiti, mentre anche la sua torretta è stata nerfata, con danni ridotti di un enorme 40%. Raven Software ha affermato che il camion blindato è semplicemente troppo potente e si sentiva “opprimente” per i giocatori che cercavano di affrontarlo. Il veicolo rimarrà una “centrale elettrica”, ha detto Raven, ma ora sarà più in linea con gli altri veicoli di Warzone.

Per quanto riguarda le modifiche alle armi, Raven ha affermato che le pistole di Vanguard che si trovano in Warzone “stanno lottando per esibirsi alla pari” con i loro coetanei e questo nuovo aggiornamento mira a risolverlo. “Le distanze di ingaggio sono aumentate solo dal passaggio alla Caldera. Altre scaramucce si stanno svolgendo entro intervalli di danno minimi. Di conseguenza, le armi con un raggio di danno massimo basso o un danno minimo basso sono diventate in gran parte inviolabili”, ha affermato lo studio. “Purtroppo per le armi Vanguard, questo era spesso il caso.”

In breve, le armi di Call of Duty Vanguard e Call of Duty Warzone vengono potenziate per aiutare i giocatori che le usano a competere meglio. Il rinculo dell’AS44 è diminuito e la sua portata massima di danno è aumentata. Il fucile d’assalto alfa, nel frattempo, vede anche un buff, con il suo moltiplicatore del danno alla testa e il danno massimo aumentati. Il Krausnick 220mm Rapid vede un potenziamento alla sua velocità di scatto e alla velocità di movimento in generale aumentata. Il fucile d’assalto Bravo e il fucile d’assalto Charlie hanno il danno massimo aumentato.