Apex Legends: vengono introdotti i tier per i demotamenti

Apex Legends sta adottando un paio di modifiche classificate critiche che vale la pena prendere in considerazione nella stagione 13, una delle più importanti è il fatto che verranno implementate le retrocessioni di livello. Attraverso questo nuovo sistema, i giocatori che stanno lottando per competere in un determinato livello (Gold, ad esempio) potranno essere retrocessi a Silver. C’è un limite su questo per impedire ai giocatori di scendere troppo lontano, ha detto Respawn Entertainment, con i primi dettagli su questi piani rivelati prima del lancio della nuova stagione. Per essere chiari, questa nuova funzione di retrocessione di livello è separata dall’essere retrocessa a divisioni inferiori. I livelli in Apex sono i principali raggruppamenti classificati come Bronze, Silver, Gold e successivi mentre le divisioni esistono all’interno di quelli e includono cose come Bronze II e Platinum IV. Le retrocessioni di livello attualmente esistono nella modalità Arene classificate in Apex Legends, ma non nell’ambiente principale di battle royale classificato.

“La tua classifica è importante e dovrebbe essere accurata quando si tratta di rappresentare la tua abilità attuale. Avere la possibilità di retrocedere da un livello consentirà di rispecchiare l’abilità di un giocatore con maggiore precisione. In Saviors, stiamo introducendo retrocessioni di livello con l’obiettivo di affrontare l’attuale lotta che alcuni giocatori sperimentano quando vengono promossi a un nuovo livello ma non possono salire più in alto nei ranghi”.

Tuttavia, i giocatori non dovranno preoccuparsi di tornare indietro a Silver nel momento in cui perderanno la loro prima partita in territorio Gold. La protezione dalla retrocessione di livello sarà abilitata per le prime tre partite perse dopo il passaggio a un livello superiore per mantenere i giocatori lì nel caso in cui abbiano tre partite sfortunate. Coloro che vengono promossi a un nuovo livello riceveranno anche un bonus di 100 RP per allontanarli ulteriormente dal pericolo di retrocessione.