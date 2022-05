Xbox Games Showcase 2022: la durata è stata leakata

L’Xbox Games Showcase 2022 e Bethesda hanno annunciato recentemente che avrebbero organizzato un nuovo evento tra poco più di un mese, ovvero il 12 giugno. I dettagli su questo grande evento erano in gran parte piuttosto scarsi, con Xbox e Bethesda che hanno scelto di rivelare solo quando si sarebbe svolto. Nonostante una tale mancanza di informazioni direttamente da Microsoft, sembra che ora abbiamo appreso per quanto tempo Xbox e Bethesda Games Showcase 2022 finiranno per durare una volta che inizieranno rispettivamente. Individuato da Pure Xbox, sembra che il prossimo evento Xbox durerà in totale 90 minuti. Sebbene Microsoft non lo abbia ancora formalmente confermato, quando si aggiunge l’evento al proprio calendario tramite Outlook sul sito Web Xbox, si blocca automaticamente una finestra temporale di 90 minuti. Anche in questo caso, questo potrebbe non essere il runtime ufficiale dell’evento (probabilmente perché la vetrina stessa non è stata nemmeno finalizzata internamente), ma questa è sicuramente una buona stima per ora. In senso generale, una durata di 90 minuti per Xbox & Bethesda Games Showcase sarebbe tracciata con gli eventi precedenti che abbiamo visto da ciascun publisher. Ad esempio, il primo Xbox & Bethesda Games Showcase della scorsa estate è durato un’ora e 25 minuti in tutto, il che corrisponde all’incirca alla stessa durata dell’iterazione di quest’anno. Quando si tratta di ciò che verrà svelato durante l’Xbox & Bethesda Games Showcase, beh, è ​​qualcosa che ancora non sappiamo affatto. Anche se sembra quasi garantito che Bethesda Game Studios mostrerà nuovi filmati di gioco di Starfield, non sappiamo cos’altro potrebbe essere evidenziato durante questa presentazione. Pertanto, assicurati di tenere d’occhio la nostra copertura qui su ComicBook.com poiché saremo sicuri di tenerti aggiornato prima dell’evento.