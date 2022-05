Hard West 2 Provato: un western da tenere d’occhio

Nell’intera industria dei videogiochi, ci sono state delle opere autoriali capaci di farci vivere appieno l’epoca oro dei fuorilegge e non solo nel vecchio, selvaggio West. Potrei fare tantissimi esempi, cominciando a citare i capolavori targati Rockstar Games: Red Dead Revolver, Red Dead Redemption e Red Dead Redemption 2, i quali hanno settato dei nuovi standard qualitativi. Ma si sa… Rockstar Games difficilmente sbaglia obiettivo! Oppure, per coloro che ancora non se lo ricordassero, il franchise in prima persona Call of Juarez, il quale rappresenta un altro validissimo esempio di opera autoriale capace di immergerci in questo splendido setting. Forse, in tanti non hanno sentito parlare di Hard West, un gioco decisamente intrigante, che ricorda moltissimo da vicino ilgameplay di XCOM, uno dei titoli più importanti e che hanno fatto parlare molto di sé. Insomma, il titolo citato aveva delle meccaniche piuttosto interessanti, dove l’utente poteva comandare i vari personaggi grazie alla visuale isometrica, creando dei tatticismi senza precedenti. Detto ciò, dopo un primo capitolo pubblicato nel 2015 su PC, ora è arrivato il momento del secondo capitolo, ossia Hard West 2. In questi ultimi giorni, gli sviluppatori ci hanno gentilmente inviato una build del gioco in fase di preview, dandoci modo di testare e muovere i primi passi sul gioco. Ecco le nostre impressioni a caldo.

Hard West 2: cavalli, pistole e abilità

Non appena muoveremo i primi passi nel gioco, attraverso una sequenza filmata, al giocatore vengono presentati i vari personaggi principali, ognuno dei quali dotato di una propria caratteristica che lo distingue. Tutta la banda sarà guidata da Gin Carter, un personaggio decisamente intrigante e che insieme al gruppo ci ha dato delle sensazioni piuttosto positive per quanto riguarda la caratterizzazione dei personaggi all’interno dell’opera western. Dopodiché, l’utente verrà immediatamente catapultato subito in azione, dove i personaggi stanno assaltando un treno in piena regola, pieno di ricchezze e non solo. Fatta questa premessa narrativa, ecco che ci possiamo immediatamente buttare nella mischia. Infatti, con estrema immediatezza l’utente si troverà dinanzi a giocare al titolo ed effettuare delle scelte strategiche. Hard West 2, come il suo predecessore, è un gioco tattico a turni dalla visuale isometrica, nel quale dovremo gestire con parsimonia i membri della propria banda. Addentrandoci ancora più nello specifico, il compito del giocatore sarà quello di esaminare con estrema attenzione l’intero campo di battaglia, poiché una mossa azzardata potrebbe compromettere la vita di ogni membro del gruppo o, ancora peggio, decretare la sconfitta certa.

Insomma, l’utente sarà chiamato a fare dei procedimenti logici specifici per far sì che ogni membro della squadra svolga un compito ben specifico. Detto ciò, ogni membro della squadra avrà in dotazione 3 punti azione che, come suggerisce il termine, permetteranno all’utente di far eseguire determinate azioni ai vostri compagni, che possono essere diverse a seconda della situazione. Ad esempio, sarebbe lecito muoversi dietro una copertura e dopodiché provare a fare qualche danno agli avversari oppure non muoversi affatto ed aspettare che il nemico si avvicini per poi fare la propria mossa. In altre parole, nel titolo pazienza e intelligenza sono le principali parole chiave se si vorrà sopravvivere contro i vari gruppi di nemici guidati ovviamente dalla CPU, ed abbiamo notato che quest’ultima è abbastanza efficiente e non abbasserà per niente la guardia.

La calma è la virtù dei forti

Dunque, avete oramai ben capito da queste parole che il game design di Hard West 2 ha un obiettivo ben specifico: far riflettere il giocatore in ogni sua scelta, e questo non riguarda solamente le strategia da effettuare nel campo di battaglia, ma anche le scelte di dialogo. Si, avete capito bene: in Hard West 2 sono presenti le scelte di dialogo, che potrete assaporare dopo la prima missione del gioco. In questo frangente, sempre attraverso la visuale isometrica, l’utente potrà esplorare l’ambiente di gioco, seppur in maniera minimale, per cercare provviste e completare delle side-quest che potrebbero influenzare gli scontri futuri. Ad esempio, in uno dei primi incarichi secondari sono riuscito a reperire un fucile, che potrà essere equipaggiato nell’inventario. Ed ecco che passiamo ad un altro tassello importante nel gioco: la gestione del proprio equipaggiamento. Qui è molto importante organizzarsi al meglio ogni personaggio per poi vincere i vari scontri durante l’avventura principale. In Hard West 2 bisognerà assicurarsi di essere equipaggiati come si deve, in modo tale da essere ancora più pericolosi e potenti.

Ora, ritornando a parlare del gameplay della produzione, una delle meccaniche di cui non vi ancora parlato è legata alle armi da fuoco e coperture. Perché, sia chiaro: non sarà affatto una passeggiate riuscire a fare fuori i vari nemici, poiché non solo sono presenti diversi ripari, ma sarà presente una percentuale che indicherà con quante probabilità riusciremo a far andare un colpo a segno. Una strategia che potrete usare è legata al fattore “fortuna”, grazie al quale potrete incrementare la percentuale citata poco fa e avere molto più probabilità che il vostro colpo potrebbe andare a segno. Di conseguenza potreste ribaltare la situazione a favore, inoltre, se ucciderete con successo un nemico, il giocatore potrà riottenere i punti azione usati in precedenza, in modo tale da muovervi ulteriormente nello scenario. In aggiunta, più sarete vicini al vostro bersaglio e maggiori saranno le chance che un proiettile possa colpire un determinato nemico, seppur questa opzione rappresenti un’arma a doppio taglio, poiché anche gli avversari potranno colpirvi con più facilità.

Qualche problema di bilanciamento

Però, devo ammettere che nelle mie sessioni di gioco ho notato che forse in Hard West 2 c’è un leggero sbilanciamento da parte dei nemici. Infatti, nonostante alcune volte abbia disposto i miei pistoleri in copertura, i nemici riuscivano a colpirli con troppa facilità, e questo potrebbe rappresentare un ostacolo non di poco conto per l’opera, e spero con tutta franchezza che gli sviluppatori possano correre ai ripari. Oltre a questo, un’altra critica che vorrei fare risiede anche nella particolare forza di fuoco della CPU. Partiamo dal presupposto che i nemici saranno tanti nello scenario, e sarebbe stato opportuno un corretto bilanciamento delle loro bocche da fuoco. Purtroppo così non è stato, e infatti, molto spesso mi sono ritrovato con più personaggi fuori combattimento, fattore che rappresenta un difetto netto all’interno della produzione stessa.

Sviluppatore: Ice Code Games

Publisher: Good Sheperd Entertainment

Piattaforme: PC

Data d’uscita: 2022

Hard West 2 si è rivelato un titolo estremamente interessante dalla nostra prova. Un’opera capace di fare del suo game design uno dei suoi cavalli di battaglia: interessante, divertente e ben strutturato, grazie ad una struttura ludica molto variegata. Un tattico a turni isometrico con delle meccaniche molto ben diversificate le une dall’altre e un gameplay capace di tenerci incollate per diverse ore. Purtroppo si nota qualche problema di bilanciamento della CPU che potrebbe rendere le cose decisamente frustanti, ma siamo di fronte ad un titolo decisamente da tenere d’occhio.