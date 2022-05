F1 22 provato: welcome to Miami, benvienidos a Miami

La stagione 22 della F1 si sta rivelando più entusiasmante e imprevedibile di quanto si potesse immaginare. Grazie a fattori quali la nuova gestione del weekend, il nuovo regolamento e in generale la voglia di provare a “rivoluzionare” quello che stato è un universo sportivo forse troppo statico negli ultimi tempi, era chiaro quanto questa stagione potesse essere un potenziale spartiacque per tutto il paddock, con buona pace sia dei fan storici sia di quelli con qualche anno in meno sulle spalle. Chi vi scrive, avendo vissuto appieno gli anni d’oro di una Ferrari semplicemente imprendibile, con la coppia Schumacher – Irvine sempre a dettar legge, non può che essere entusiasta di questo avvio di stagione e non può che attendere a braccia aperte – quest’anno come non mai – l’arrivo della trasposizione videoludica dedicata proprio al mondo della F1, con il capitolo 22 dello storico brand pronto a ripartire dalle ottime basi della passata stagione. Il secondo capitolo sviluppato da Codemasters dopo l’acquisizione da parte di Electronic Arts si presenta ai nastri di partenza con la stessa voglia di impressionare i piloti virtuali con tante novità, appositamente pensate per rendere l’esperienza di gioco sempre più appagante e completa. Dopo aver testato una build di prova, messa a disposizione in super anteprima da Electronic Arts per pochissimi fortunati, siamo pronti a raccontarvi quelle che sono le nostre impressioni preliminari in vista del primo luglio, giorno in cui i semafori sulla nuova stagione di F1 22 si spegneranno definitivamente.

F1 22: il circuito di Miami

La build di prova che abbiamo testato su PC (con setting Ultra) aveva come grande protagonista il circuito di Miami, una delle grandi novità di questa stagione corsistitca di Formula 1, che abbiamo subito voluto testare con mano con grande entusiasmo, anche considerando il fatto che quest’ultimo è ancora inedito anche nella controparte reale del paddock. Inutile dirvi che la nostra curiosità era veramente tanta e siamo contenti di aver potuto appurare che il nuovo circuito sembra avere tutte le potenzialità per risultare uno dei più intriganti e particolari da affrontare e da vivere, sia dal punto di vista “reale” sia e soprattutto, nel nostro caso, da un punto di vista principalmente ludico. Il nuovo circuito, al netto della sua collocazione “urbana”, è in realtà molto diverso per concezione e fruizione generale da piste quali Montecarlo e Abu Dhabi, e risulta sin dalle prime battute molto più “aperto” e libero nel suo approccio, grazie alla scarsa presenza di curve pericolose o comunque particolarmente impegnative, a favore di una progettazione più lineare, che dà libero sfogo alla voglia dei piloti (virtuali e non) di scatenare la loro velocità e quella dei bolidi su quattro ruote che li affiancano.

Ci siamo trovati in più di un’occasione a toccare velocità di punta importanti e in generale tutto il percorso richiede una velocità di percorrenza ingente, a testimonianza proprio del fatto che l’area costruita intorno all’Hard Rock Stadium, in Florida, sia stata concepita proprio con la volontà di risultare un tracciato se vogliamo diverso da quelli più recenti, nettamente più tecnici e meno “libertini” ma non per questo meno interessanti. Il nuovo circuito di Miami ci è parso molto curato: partendo dagli elementi di contorno fino alla stessa rappresentazione de “La Città del Sole”, tutto ci è sembrato di ottimo livello e vicinanza alla controparte reale, per quanto sia ancora parzialmente avvolto nel mistero. Questa versione preliminare, comunque, non era esente da problematiche varie, come fenomeni di pop-up, rallentamenti e aliasing vari, ma siamo convinti che il team riuscirà a sistemare il tutto prima della release definitiva. In generale, comunque, il nostro primissimo approccio con il circuito è stato molto positivo e non vediamo l’ora di poter approfondire ulteriormente il discorso con la versione finale del gioco.

Piattaforme: PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS5, PS4

Sviluppatore: Codemaster

Publisher: Electronic Arts

Data d’uscita: 1 luglio 2022

Questo primo approccio avuto con F1 22 ci è sembrato più che positivo. EA, Codemasters e la FIA sembrano puntare molto sul dare al giocatore un titolo sempre più scalabile e godibile per tutti i palati, e il gameplay sembra avere tutte le carte in regola per centrare appieno l’obiettivo (ma ve ne parleremo in maniera più accurata). L’aver potuto provare il nuovo percorso di Miami, poi, grande novità di questa stagione sia videoludica sia “reale” ci è piaciuto molto e siamo convinti che questo nuovo tracciato abbia tutte le carte in regola per risultare uno dei più interessanti del nuovo corso della F1. Per il momento, le sensazioni avute da questo “warm-up” ci sono sembrate più che positive e non vi preoccupate, perché di cose da dire su questa build del gioco ne abbiamo ancora molte da dire!