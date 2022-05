Sons of the Forest: disponibile la pagina Steam e nuovi dettagli rivelati

Sons of the Forest di Endnight Games ha finalmente ricevuto una pagina Steam ufficiale. Insieme agli screenshot che sembrano provenire dal trailer più recente, fornisce anche alcuni dettagli sulla storia. Il titolo vede i giocatori avventurarsi su un’isola remota alla ricerca di un miliardario scomparso, ma i vari incubi che vagano per la terra diventano presto evidenti. Sons of the Forest è attualmente un’esclusiva per PC e uscirà ad ottobre in seguito a numerosi ritardi.

Resta da vedere se questa sia la stessa isola del primo gioco o meno. Create armi o usate manganelli e pistole stordenti per combattere i mutanti; create una cabina o un composto in riva al mare con difese; e giocate insieme agli amici. Sons of the Forest presenta anche il cambio delle stagioni: in primavera e in estate. Assicuratevi di conservare il cibo per l’inverno, soprattutto perché sarà indispensabile man mano che progredite nella trama e inoltre non sarà possibile trovarne in grande quantità (sia per voi che per gli abitanti mutanti). Proprio come il suo predecessore, i giocatori esploreranno sopra e sotto terra per portare a termine la loro missione. Di seguito una panoramica di Sons of the Forest titolo tramite Steam:

Inviati per trovare un miliardario scomparso su un’isola remota, vi ritrovate in un paesaggio infernale infestato dai cannibali. Create, costruite e lottate per sopravvivere, da solo o con gli amici, in questo nuovo terrificante survival horror open world.



Caratteristiche

Create e costruite : rompete i bastoncini per accendere fuochi. Usate un’ascia per ritagliare finestre e pavimenti. Costruite una piccola cabina o un complesso in riva al mare, a voi la scelta.

: rompete i bastoncini per accendere fuochi. Usate un’ascia per ritagliare finestre e pavimenti. Costruite una piccola cabina o un complesso in riva al mare, a voi la scelta. Co-op: Sopravvivete da soli o con gli amici. Condividete gli oggetti e lavorate insieme per costruire difese. Portate il backup per esplorare sopra e sotto terra.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.