Persona: i fan di tutto il mondo possono acquistare i biglietti per il concerto del 25° anniversario

Il 2022 è l’anno celebrativo per il 25° anniversario della serie Persona di Atlus. In occasione dell’evento, la società ha già annunciato una serie di attività celebrative, come il caffè pop-up a tema e nuovi prodotti inseriti nel catalogo franchise.

I fan tuttavia non hanno nascosto il loro malcontento in merito a queste notizie; ma la carenza di annunci per il 25° anniversario di Persona è stata decisamente colmata con la rivelazione di un concerto a tema celebrativo che si terrà in Giappone, e con la conseguente speranza di annunci importanti durante l’evento, come notizie sui prossimi titolo, ad esempio.

Nonostante il concerto si tenga in Giappone, Atlus ha comunicato che i biglietti sono acquistabili dai fan di tutto il mondo; infatti si potrà assistere allo spettacolo anche tramite streaming e che, da questo momento, è anche possibile acquistare i biglietti.

Secondo quanto riportato dall’account Twitter ufficiale di Atlus, i biglietti per il concerto di Persona Super Live P-Sound Wish 2022- Crossing Path sono in vendita tramite un sito web dedicato ed i fan potranno scegliere tra due date: 8 e 9 ottobre.

Il costo dei biglietti è di all’incirca 4.400 yen ( $35,00 USD) più 330 yen ( $3,00 USD) di commissioni di transazione.

I fan, durante il concerto, potranno godere delle bellissime colonne sonore che caratterizzano la serie, cantate dagli artisti originali dal vivo. Il sito giapponese ufficiale ha già reso nota la presenza di alcuni di loro:

Lyn Inaizum i di Persona 5

Shihoko Hirata di Persona 4

Yumi Kawamura di Persona 3

Il rapper Lotus Juice

La storia di Atlus e di Persona è costellata di episodi del genere in cui, durante le celebrazioni, venivano fatti annunci importanti e di spessore, ecco giustificate le ipotesi dei fan sulla possibilità di una rivelazione sui progetti futuri sulla serie.

Tuttavia non si hanno notizie su un possibile Persona 6, ma lo sapevate che si vocifera di uno spin-off della serie totalmente incentrato su uno specifico personaggio?