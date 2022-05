Genshin Impact supera i tre miliardi di dollari su mobile

Genshin Impact , il gioco di ruolo d’azione free-to-play di miHoYo, è ancora forte dopo essere stato lanciato in tutto il mondo a settembre 2020. Secondo Sensor Tower Store Intelligence, ha superato i 3 miliardi di dollari solo sui dispositivi mobile. Dopo il suo primo anno, secondo quanto riferito, ci sono voluti altri 185 giorni per raggiungere la cifra.

In media, il titolo ha guadagnato 1 miliardo ogni sei mesi ed è uno dei titoli mobile di maggior successo nella storia. In termini di generazione di entrate, è al terzo posto dietro a Honor of Kings e Game for Peace di Tencent. La Cina rimane una delle principali fonti di entrate, con 973,3 milioni di dollari fino ad oggi, il Giappone è al secondo posto e gli Stati Uniti al terzo. Di recente l’azienda MiHoYo è stata costretta a rimandare la live stream della versione 2.7 del titolo, come anche la patch, a causa del nuovo lockdown per coronavirus imposto in Cina negli ultimi tempi.

L’ultimo live special di Genshin Impact si è tenuto a marzo presentando l’aggiornamento 2.6 intitolato Zephyr of the Violet Garden. La patch aggiunge Kamisato Ayato, un nuovo personaggio a cinque stelle e fratello di Ayaka, come nuovo personaggio. Come previsto, i banner di questa versione saranno tre: nella prima fase troviamo Ayato e Venti mentre nella seconda sarà disponibile solo Ayaka. Tra le novità del prossimo aggiornamento troviamo la nuova regione The Chasm, una nuova area sotterranea brulicante di nemici come mostri e Fatui e che sembra ispirata ai titoli souls like. Sarà presente un nuovo boss, il Ruin Serpent, e un pericolo misterioso, proveniente dall’Abisso, attende i Travelers. Sarà disponibile anche una nuova Archon Quest e il Festival di Inazuma, denominato Magnificent Irodori Festival, che offre una serie di attività, dalla fotografia al duello. Il completamento di tutte le sfide permette di ottenere il personaggio a quattro stelle Xingqiu.