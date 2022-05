Fortnite: svelata la skin di Chica e quando sarà disponibile

È stata finalmente rivelata la skin della serie Fortnite Chica Icon, la famosa streamer di Twitch, Maria “ Chica” Lopez l’ha infatti svelata attraverso un trailer condiviso da lei stessa su Twitter. La skin Prismatic Streak Style è caratterizzata da un tranch nero con decorazioni arcobaleno cangianti che cambiano, in maniera spettacolare, colore e si animano durante l’utilizzo delle emote.

Le skin della serie hanno 5 stili diversi:

Striscia Prismatica

Royal

Sfumature

Maschera da cacciatore

Predefinito

Chica è l’ennesima stella che si aggiunge alla costellazione Icon del fenomeno Fortnite. Ne fanno parte streamer dello spessore di Ninja e giocatori professionisti come Lazarbeam; per non parlare delle celebrità mainstream che hanno aggiunto i loro abiti esclusivi, ne è un esempio Ariana Grande.

La skin di Chica sarà disponibile a partire dal prossimo 7 maggio alle ore 2:00 italiane, inoltre i giocatori riceveranno lo Star Black Bling di Chica incluso con l’acquisto.

Ma le novità non sono di certo terminate, oggi 5 maggio 2022, i giocatori possono avere la possibilità di impadronirsi di Chica’s Outfit e Black Bling gareggiando nella Chica Cup; inoltre, utilizzando uno speciale codice, i giocatori potranno accedere ad una speciale isola creativa, realizzata da KyberCreative, chiamata Chica’s Run Fun; in cui i fruitori potranno destreggiarsi in un divertente percorso ad ostacoli.

Fortnite, il titolo targato Epic Games, è senza alcuna ombra di dubbio uno dei fenomeni mondiali di maggior successo degli ultimi anni, ed ha “ sfruttato” la sua innegabile popolarità anche per eventi benefici. Lo sapevate che ha creato una raccolta fondi a sostegno dell’Ucraina?

È riuscita infatti a donare una somma considerevole a chi, in questo momento, ne ha più bisogno.