GTA V: è in arrivo un ulteriore supporto per il ray tracing?

Le versioni next-gen di Grand Theft Auto V (GTA V), potrebbero ricevere molto presto un ulteriore supporto per il ray tracing. L’ultima versione del gioco della Rockstar per next-gen (PlayStation 5 e Xbox Series X/s) si è vista oggetto di una serie di miglioramenti volti a rendere più piacevole e scorrevole l’esperienza di gioco.

Le più recenti patch avevano portato texture di migliori qualità, nuove modalità grafiche con risoluzione 4K e 60 FPS, tempi di caricamento più rapidi e molto altro ancora. I nuovi file di data mining lasciano presupporre ( sebbene le edizioni migliorate del gioco ne includessero già il supporto) che la funzionalità ray tracing possa essere ulteriormente perfezionata.

Tramite l’insider di Rockstar TenzFunz2, l’utente twitter, BennyHumm, ha scoperto alcuni file in GTA V che suggeriscono quanto detto in precedenza, e che tale potenziamento del ray tracing possa addirittura arrivare con il prossimo aggiornamento. I file descrivono nel dettaglio queste due funzionalità: “Ray Traced Ambient Occlusion” e “Ray Traced Reflection Occlusion“, entrambe al momento disabilitate per PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

È quindi possibile che le funzionalità aggiuntive del ray tracing vengano abilitate in concomitanza con l’attivazione della versione per PC? Non ci sono ovviamente notizie certe e nemmeno dichiarazioni della Rockstar sul lavoro a queste funzionalità, anche se tutto fa pensare ad una risposta positiva.

GTA V ha ricevuto una patch di aggiornamento solo la settimana scorsa, dunque è molto probabile che per averne una nuova bisognerà aspettare ancora qualche giorno. GTA è senza ombra di dubbio uno dei titoli cardine della storia videoludica, il franchise è in continuo aggiornamento e non lascia mai i fan privi di sorprese.