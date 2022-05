Rogue Legacy 2: disponibile la patch 1.0.1

Rogue Legacy 2 di Cellar Door Games è stato lanciato la scorsa settimana dopo aver trascorso circa due anni in accesso anticipato. Il titolo ha ricevuto la sua prima patch post-lancio. L’aggiornamento offre una serie di modifiche ed è stato implementato un nuovo controllo per gli input dei giocatori al fine di prevenire le svolte casuali.

I minerali, che sono essenzialmente per armi e armature del fabbro insieme ai potenziamenti, hanno ricevuto un aumento del ridimensionamento in base al livello della stanza. Anche il minerale bonus dai forzieri d’oro è stato aumentato dal 150 al 200 percento, mentre il tasso di rilascio e il tasso di ridimensionamento dei comandanti sono stati aumentati. La patch riduce anche il costo di base e il ridimensionamento per le abilità di armatura, concentrazione e destrezza di livello 1-3 insieme a forza, intelligenza, vitalità, peso dell’equipaggiamento e peso delle rune di livello 3. Per maggiori dettagli, controlla alcune delle note sulla patch qui sotto e le note complete qui. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Rogue Legacy 2 è un rogue-like genealogico. Presenta le caratteristiche tipiche di un rogue-like (partite randomiche, personaggi che cambiano e così via), ma include inoltre miglioramenti permanenti e morti della progenie definitive. In questo gioco, è la tua discendenza a definirti. Investi l’eredità dei tuoi avi e amplia il maniero di famiglia per garantire alla tua prole migliori abilità in combattimento. Ogni discendente è speciale, con i suoi tratti e le sue abilità. Tua figlia potrebbe essere una ranger. Potrebbe anche essere vegana. Ogni volta sarà un’esperienza completamente nuova. Rogue Legacy 2 ti consente inoltre di giocare come preferisci. Affrettati e dacci dentro, calandoti nelle profondità di un mondo generato casualmente. O prenditela comoda e migliora il tuo personaggio fin quando non avrai le carte in regola per sfide più toste.

Rogue Legacy 2 è attualmente disponibile per Xbox One, Xbox Series X/S e PC tramite Steam.