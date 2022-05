The Day Before rinviato al 2023, passaggio all’Unreal Engine 5

Il titolo survival-horror open-world più atteso del 2022, ossia The Day Before, ha subito un brusco rinvio e ora si farà attende addirittura fino all’1 marzo 2023. In origine, la sua data d’uscita era stata fissata per il 21 giugno 2022 su PC, mentre la data d’arrivo su console (PlayStation 5 e Xbox Series X/S) non era ancora stata diffusa dal team di sviluppo Fntastic.

Il motivo dietro a questo rinvio di quasi un anno è legato al passaggio al motore grafico Unreal Engine 5, fattore che ha richiesto ulteriore tempo per completare lo sviluppo di The Day Before. Dunque, aspettiamoci un livello grafico del gioco ancora migliore e più dettagliato rispetto a quanto visto fino a questo momento. Purtroppo però, come detto in questa notizia, bisognerà attendere tanti altri mesi prima di poter mettere le mani sul titolo che trae ispirazione da The Last of Us per quanto riguarda il setting e da The Division per quanto riguarda invece le meccaniche di gioco. Vi aggiorneremo non appena giungeranno nuovi dettagli e soprattutto nuovi video-gameplay sul titolo.