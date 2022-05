Assetto Corsa Competizione: annunciato il free weekend

Il publisher 505 Games e lo sviluppatore KUNOS Simulazioni hanno annunciato il free weekend di Assetto Corsa Competizione e nuovi sconti su Steam per festeggiare il ritorno di The Real Race, la terza edizione del Campionato Mondiale di Lamborghini Esport per giocatori di tutti i livelli del gioco.

A partire da questa sera alle 19:00 e fino a domenica 8 maggio alle ore 22:00, sarà possibile giocare gratuitamente ad Assetto Corsa Competizione per PC via Steam. Sempre a partire da stasera alle 19:00, ma questa volta fino alle ore 19:00 del 16 maggio, sarà possibile approfittare anche di una serie di imperdibili sconti (fino al 60%) sul gioco base e su altri DLC:

Assetto Corsa Competizione (Gioco Base) – 60% sconto

2020 GT world challenge pack (DLC) – 60% sconto

British GT Pack (DLC) – 60% sconto

GT4 Pack (DLC) – 60% sconto

Intercontinental GT Pack (DLC) – 60% sconto

Challengers Pack (DLC) – 10% sconto

La nuova edizione The Real Race si disputerà utilizzando le auto Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 per Assetto Corsa Competizione incluse nel Challengers Pack DLC. I partecipanti provenienti da Europa/Medio Oriente/Africa (EMEA), Nord America/America Latina (NALA) e Asia-Pacifico (APAC) si sfideranno per diventare il prossimo pilota ufficiale Esport di Lamborghini e per aggiudicarsi un montepremi complessivo di €15.000 .

Questo torneo è aperto solo ai giocatori (dai 16 anni in su) PC del gioco. Le registrazioni sono aperte sul sito ufficiale di Lamborghini Esport. Il titolo è disponibile per le piattaforme PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC/Mac via Steam.