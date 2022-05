Warstride Challenges annunciato per PS5

Dopo il lancio per PC tramite Steam Early Access, Focus Entertainment e Dream Powered Games hanno confermato Warstride Challenges per PS5. Questo sparatutto in prima persona dal ritmo serrato e veloce sfida i giocatori a varie prove, che devono essere completate il più velocemente possibile. Guarda il trailer qui sotto per vederlo in azione.

Oltre a navigare tra gli ostacoli, scivolare tra i crepacci e saltare tra le piattaforme, ci sono vari pericoli da schivare e demoni da uccidere. Fortunatamente, è possibile rallentare il tempo per allineare meglio i colpi e utilizzare l’abilità Shockwave per decimare numerosi nemici. Quando completi una prova, il tuo tempo sarà registrato nella classifica per il mondo intero.

Oltre a giocare in solitaria, c’è anche la modalità Nemesis per gareggiare in modo asincrono contro i fantasmi di altri giocatori nel tentativo di battere i loro tempi. Mentre la versione PS5 non ha una data di uscita, Warstride Challenges sarà in accesso anticipato per un anno. Riceverà nuovi poteri, armi e abilità insieme al multiplayer in tempo reale durante il suo sviluppo, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.