Mario Kart 8 Deluxe: l’Outlet Cocco riceve una leggera modifica che i fan non hanno apprezzato

Con il lancio della prima ondata di mappe nel Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass, abbiamo assistito al ritorno della mappa di Mario Kart Wii più amata dai fan, l’Outlet Cocco.

Tuttavia, sull’isola Delfino non va tutto bene, poiché i fan hanno notato che le vetture della pista prima dell’ultima curva ora sono statiche.

L’insoddisfazione tra alcuni fan è diventata evidente quando Nintendo ha twittato una clip promozionale di Coconut Mall.

Ma l’osservazione più bizzarra fatta dai fan è che la mappa, che è stata anche recentemente trasferita su Mario Kart Tour in occasione del nuovo tour, ha le macchine in movimento sui dispositivi mobili.

There is no reason why the cars don’t move in the 8DX version because they literally move in Tour pic.twitter.com/cHpdkcDp4H

A peggiorare ancor di più la situazione alimentando la rabbia dei fan è la scoperta fatta dai dataminer ovvero che non si tratta di un bug, ma piuttosto di una scelta intenzionale fatta da Nintendo nella programmazione della mappa.

So apparently the cars on Coconut Mall in the Mario Kart 8 Booster Pass have movement-related data in the object settings but I guess Nintendo said "nah that would be much for little timmy to avoid" or something…? NGL kinda disappointed with how they butchered CM. (Found by Ro) pic.twitter.com/8tf6wswzVc

— Zach (@Zachruff) March 21, 2022