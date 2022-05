Let’s Build a Zoo: arrivano i dinousari

Springloaded e No More Robots hanno annunciato l’arrivo, a breve, del DLC con i dinousari, Dinosaur Island, per Let’s Build a Zoo, il titolo gestionale in pixel art in cui costruire, per l’appunto, il proprio zoo personale. Il nuovo contenuto arriverà il 23 maggio, e porterà:

Una campagna nuova di zecca con più missioni e ancora più scelte morali

Oltre 50 NUOVI animali e dinosauri

110+ NUOVI negozi e decorazioni

NUOVI tipi di recinti per i tuoi nuovi arrivati

Ma non è l’unico annuncio fatto dal team: se infatti si possiede già Let’s Build A Zoo, è in arrivo anche un aggiornamento gratuito con nuovi contenuti.

Supporto per controller

Staff gates: aree dello zoo accessibili solo al personale

Nuovi alberi da frutta da piantare e utilizzare, miglioramenti al magazzino, una serie di correzioni di localizzazione, e abbiamo aggiunto il Deposito di cacca e un Diario dello sterco.

Qui le novità del DLC più nel dettaglio, in fondo alla notizia, il trailer del DLC:

Una campagna tutta nuova!

Le tue avventure su questa inesplorata Isola dei Dinosauri saranno piene di nuovissime missioni, scelte morali e notizie. Costruisci uno zoo di successo in questo ambiente fresco e lussureggiante, e fai scelte significative per dargli forma!

50+ nuovi animali

Grazie alle incredibili scoperte di fossili, oltre 50 nuove specie di dinosauri sono ora pronte per essere adottate e mostrate ai tuoi visitatori! Dai Velociraptor ai Sabertooth, tanti beniamini sono disponibili per essere accolti, curati e uniti ad altri! Aggiungendo i dinosauri al tuo zoo, avrai la possibilità di creare più di 10 milioni di varianti di animali nella modalità sandbox – sei pronto a creare il primo Capysaurus o Donkey-Ceratops del mondo?

7 nuovi tipi di recinto

Impara tutto sulle tue nuove cariche e costruisci ambienti perfetti per le loro esigenze, da foreste dense e rigogliose a scoscesi picchi vulcanici. Se preferisci che i tuoi ospiti siano vicini e personali, ci sono nuovissimi pannelli interamente in vetro, così come recinzioni di spazzole naturali!

Oltre 110 nuovi negozi e decorazioni

Lascia che i tuoi ospiti entrino in un mondo nuovo di zecca con nuovi negozi a tema, decorazioni, insegne e sentieri per dare vita a questa nuova razza di zoo! Prendi ispirazione dalle tue nuove creature e mostra i loro ambienti selvaggi in tutto lo zoo, dai sentieri rocciosi e i vulcani attivi agli alberi giganti e ai negozi di cibo a base di dinosauri!

Qui sotto potete vedere il trailer del nuovo DLC di Let’s Build a Zoo.