Beat Saber: arriva il music pack Electronic Mixtape

Annunciato in precedenza durante il Meta Quest Gaming Showcase, l’aggiornamento di Beat Saber dell’Electronic Mixtape è arrivato proprio oggi, e comprende nuove ed esclusive colonne sonore da aggiungere al gioco sviluppato da Beat Games. Electronic Mixtape abbraccia quasi due decenni di successi e contiene le tracce degli artisti preferiti dai fan, come deadmau5, Martin Garrix e i Pendulum. Rifacendosi ai ritmi elettronici delle tracce originali del gioco, il mixtape è ora disponibile per Oculus Quest 2 e Oculusu Rift. Il prezzo complessivo del pack Electronic Mixtape è di €12,99, mentre acquistando le canzoni singolarmente il costo è di €1,99 l’una.

Questa la tracklist completa:

Marshmello – “Alone”.

Martin Garrix – “Animals”.

Bomfunk MC’s – “Freestyler”.

deadmau5 – “Ghosts ‘n’ Stuff” (feat. Rob Swire).

Madeon – “Icarus”.

Darude – “Sandstorm”.

Zedd – “Stay The Night” (feat. Hayley Williams).

Fatboy Slim – “The Rockafeller Skank”.

Rudimental – “Waiting All Night” (feat. Ella Eyre).

Pendulum – “Witchcraft”.

Electronic Mixtape presenta anche un nuovo e dinamico ambiente, che sfrutta un rinnovato sistema di illuminazione introdotto da Beat Games nel suo recente aggiornamento: questo significa che nel music pack ci saranno anche le nuove note ad arco e catena, con cui giocare. Questo è tutto per ora da parte di Beat Saber, ma tenete d’occhio il titolo per futuri content update.