Summer Game Fest: annunciate le date dell’evento 2022

L’evento del Summer Game Fest 2022 è tornato, e finalmente sappiamo le date ufficiali dell’evento. Si svolgerà il 9 giugno alle 20:00 in punto (orario occidentale), e potrete guardarlo su YouTube, Twitch, Twitter e Facebook.. Come sempre, ci sarà il grande e storico giornalista Geoff Keighley a presenziare l’evento. Lo showcase presenterà anteprime mondiali, trailer, notizie e aggiornamenti dai “migliori sviluppatori e piattaforme di giochi del mondo“. L’evento del Summer Game Fest 2021 ha visto il debutto nel gameplay di Elden Ring, gli annunci di Death Stranding: Director’s Cut e Tiny Tina’s Wonderland, le apparizioni di Ryan Reynolds, Jeff Goldblum e Giancarlo Esposito, oltre alle esibizioni di Weezer e Japanese Breakfast. Non solo: Il noto giornalista e presentatore conferma sui social il ritorno a dicembre dei The Game Awards e, con essi, la cerimonia che premierà i videogiochi più importanti dell’anno. Sempre da Keighley apprendiamo inoltre che sia nel caso del Summer Game Fest Live di giugno che per i TGA 2022 dicembrini sarà possibile vivere un’esperienza di stampo “cinematografico” assistendo agli eventi in diversi cinema IMAX selezionati.

Il trailer è disponibile su Youtube, in cui potrete vedere una preview di quello che ci aspetterà. Speriamo che sarete carichi quanto lo siamo noi, poiché si prospetta un evento emozionante.