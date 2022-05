Mafia: un prequel spin-off sembra in sviluppo

Preparatevi alla prossima bomba: secondo delle voci di corridoio fondate da dati specifici, un nuovo gioco Mafia è in produzione in questo momento e dovrebbe essere un prequel della trilogia originale. Un rapporto di Kotaku dice che il nuovo gioco è ancora in fase di sviluppo e prende il nome di Codice Nero. Inoltre, secondo quanto riferito, il gioco utilizzerà Unreal Engine 5 invece dell’Illusion Engine che ha alimentato Mafia 3 e la versione remastered. Con la partenza del precedente capo dello studio Hangar 13 Haden Blackman ieri, il nuovo capo dello studio Nick Baynes lo sostituirà e guiderà il prossimo progetto Mafia. Baynes è attualmente capo studio presso l’ufficio nel Regno Unito di Hangar 13. Nessun altro dettaglio come una possibile data di rilascio o piattaforme è stato incluso nel rapporto di Kotaku.

“Con 30 anni di esperienza di leadership nel settore, Nick si è unito a Hangar 13 nel 2018 per fondare Hangar 13 Brighton, e ha trascorso gli ultimi quattro anni a far crescere il team, a costruire le capacità dello studio e a lanciare progetti formidabili come Mafia: Definitive Edition e la Trilogia di Mafia”, ha detto 2K allo staff di Hangar 13.”

