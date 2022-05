Overwatch 2: ad ottobre il volume su Sojourn

Blizzard Entertainment ha annunciato che Overwatch: Sojourn, un nuovo romanzo di 304 pagine dell’autore Temi Oh, uscirà ufficialmente l’11 ottobre. I dettagli su esattamente cosa sarà incluso nel romanzo sono chiari al momento, ma sembra che Overwatch: Sojourn racconterà la storia delle origini di, beh, Sojourn, che è uno dei nuovi personaggi giocabili in Overwatch 2.

“Non perderti questa storia esclusiva sulle origini di Sojourn, il feroce soldato cibernetico, comandante di Overwatch nei giorni passati e amministratore del suo futuro, basata sul videogioco di grande successo di Blizzard Entertainment“. La copertina indica anche che le versioni più giovani dei personaggi di Overwatch come Soldier: 76 e Torbjorn faranno almeno un’apparizione. In fondo alla pagina potrete dare uno sguardo alla copertina del libro.

Allo stato attuale, Overwatch 2 stesso non ha ancora una data di uscita. Dato che la Closed Beta PvP per il titolo è attualmente in corso e l’annuncio di Overwatch: Sojourn in uscita ad ottobre, alcuni hanno ipotizzato che Overwatch 2 potrebbe essere rilasciato in quel periodo. Sembra un po’ prematuro associare i due direttamente, ed è chiaro che Blizzard sembra disposta a ritardare l’uscita di Overwatch 2 se non si sente sicura, ma mancano ancora diversi mesi da qui ad allora. Insomma, tutto è possibile. Come notato sopra, Overwatch: Sojourn uscirà l’11 ottobre. Il nuovo romanzo è disponibile per il preordine ovunque vengano venduti per $ 28. Per quanto riguarda Overwatch stesso, Overwatch 2 sta attualmente ospitando una closed beta PvP su PC. Sojourn è solo uno dei nuovi personaggi che usciranno come parte del grande sequel.

Sojourn the fierce, cybernetic soldier, commander of Overwatch in days past is in a race against time to staunch the flow of enemy forces.

Slide into Overwatch:Sojourn, a brand-new novel arriving October 11.

Pre-order now wherever books are sold. pic.twitter.com/7CvN8cEx89

— Overwatch (@PlayOverwatch) May 5, 2022