Pokémon e LEGO: Poke Ball e non solo prendono vita coi mattoncini

Grazie agli sforzi di OrangeTeam LUG, una delle più importanti e attive community in Italia riconosciuta ufficialmente da LEGO, gli strumenti noti a tutti i giocatori Pokémon (e quindi anche del recente Leggende Pokémon: Arceus) diventano reali in una serie di modelli realizzati con gli iconici mattoncini. Grazie a un manuale disponibile gratuitamente online, i fan potranno inoltre cimentarsi nella costruzione della classica Poké Ball fatta di LEGO.

Queste costruzioni ricreano nel mondo reale gli “strumenti del mestiere” dell’Allenatore presenti nel videogame: dalla Ghicocca alla Poké Ball, arrivando, per le catture più complesse, alla Mega Ball e all’Ultra Ball. Ma non è finita qui, perché, come già sottolineato precedentemente, chiunque potrà divertirsi a creare in prima persona la Poké Ball in mattoncini LEGO, grazie al dettagliato manuale di costruzione disponibile sul sito di OrangeTeam LUG. Il montaggio del modello richiede poco più di un’ora, con l’impiego di circa 400 mattoncini: una sfida ideale per i fan di tutte le età, tra una cattura e l’altra nella regione di Hisui, e un modo innovativo per portare sempre con sé la propria passione, anche al di fuori del videogioco.

Proprio per quanto riguarda la regione di Hisui, in Arceus, a differenza di quanto accade negli altri videogame della serie, per provare a catturare i mostriciattoli basta puntare una creatura selvatica e lanciare una Poké Ball, mentre si esplorano le vaste aree aperte. Questa nuova feature, in aggiunta ai nuovi elementi RPG e d’azione, ha catturato l’attenzione di tanti nuovi aspiranti Allenatori, e ha stimolato la fantasia degli abili costruttori di OrangeTeam LUG.

Qui sotto potete vedere diversi screenshoot delle varie sfere in mattoncini.