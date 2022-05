HS65 SURROUND: Corsair annuncia la cuffia gaming con microfono dotata di tecnologia SoundID

CORSAIR ha annunciato oggi 5 maggio un nuovo modello della sua linea di cuffie gaming: la cuffia HS65 SURROUND. Questa elegante cuffia vanta una struttura leggera rinforzata in alluminio e padiglioni in morbido memory foam, per offrire il massimo comfort durante il gaming o l’ascolto, ed introduce inoltre l’innovativa tecnologia Sonarworks SoundID, che consente di personalizzare l’esperienza sonora con profili audio calibrati individualmente. Disponibile in colorazione nera oppure bianca, per abbinarsi perfettamente ad ogni setup, la cuffia HS65 SURROUND è la scelta ideale: sia per la vestibilità, che per la qualità audio personalizzata superiore.

Grazie all’adattatore USB incluso per collegare il connettore da 3,5 mm, la cuffia HS65 SURROUND offre una personalizzazione audio completa, sia su PC che su Mac, tramite il supporto dei protocolli Dolby Audio. La tecnologia Sonarworks SoundID consente di creare un profilo audio ideale mediante una valutazione intuitiva e veloce delle preferenze di ogni utente tramite l’utilizzo di clip audio campione. Il risultato finale permette quindi di ottenere un’esperienza estremamente personalizzata, assimilabile alla qualità delle cuffie professionali, ma ad un prezzo nettamente inferiore. La connessione mediante cavo USB consente inoltre di sfruttare la qualità sonora dell’audio Dolby Surround 7.1, per permetterti di immergiti completamente nel gioco e di captare qualsiasi suono.

La cuffia HS65 SURROUND vanta una struttura eccezionalmente leggera che consente di indossarla senza sforzo anche durante le sessioni più lunghe e impegnative. I morbidi padiglioni in similpelle con imbottitura in memory foam sono rivestiti da un tessuto leggero che garantisce il massimo comfort, mentre l’archetto regolabile si adatta comodamente alla testa. Inoltre, la struttura in alluminio richiamata anche nel design dei padiglioni con griglia a rete, garantisce la necessaria resistenza per sostenere anni di sessioni di gaming e rende la cuffia HS65 SURROUND un complemento ideale per ogni postazione.



Per tutte le altre piattaforme, la connessione universale da 3,5 mm garantisce la massima compatibilità con PS5/PS4, Xbox Series X | S, Switch, dispositivi mobili e altro. Grazie ai driver audio personalizzati in neodimio di alta qualità da 50 mm, potrai sfruttare una nitidezza sonora eccezionale, con uno spettro audio che ti consente di cogliere ogni singolo dettaglio del campo di battaglia su qualsiasi dispositivo. Come se non bastasse, un microfono omnidirezionale riproduce la voce con estrema nitidezza, con la pratica funzione flip-to-mute e il controllo del volume integrato sul padiglione.

Aaron Smith, Senior Director del dipartimento Audio Product Management & Development di CORSAIR, ha dichiarato:

“Siamo particolarmente entusiasti del lancio della cuffia HS65 SURROUND. Grazie alla magia di SoundID, abbiamo creato una cuffia che combina il famoso design della linea HS Series e una qualità sonora con l’intelligenza per apprendere le preferenze audio degli utenti e adattare conformemente in modo automatico la loro esperienza di ascolto.”

Con un design moderno straordinariamente confortevole, prestazioni audio di qualità elevata e una vasta gamma di opzioni di connessione, grazie alla cuffia CORSAIR HS65 SURROUND potrete godervi una qualità sonora eccezionale.

Ulteriori annunci in data odierna

Oltre al modello HS65 SURROUND, CORSAIR oggi ha annunciato il lancio di tre altre cuffie gaming con microfono: HS80 RGB USB, HS55 STEREO e HS55 SURROUND. Disponibili in bianco e in nero, tutte e quattro queste cuffie offrono ai gamer una comodità straordinaria, una struttura resistente e un design elegante per integrare le prestazioni audio superiori.

HS80 RGB USB HS65 SURROUND HS55 SURROUND HS55 STEREO SoundID X SÌ X X Connessione da 3,5 mm X SÌ SÌ SÌ Connessione USB SÌ SÌ, MEDIANTE ADATTATORE SÌ, MEDIANTE ADATTATORE X Audio Dolby Surround 7.1 su PC SÌ SÌ SÌ X Microfono omnidirezionale SÌ SÌ SÌ SÌ Funzione Flip-to-Mute SÌ SÌ SÌ SÌ Driver in neodimio da 50 mm SÌ SÌ SÌ SÌ Padiglioni in memory foam SÌ SÌ SÌ SÌ Archetto flessibile SÌ X X X RGB SÌ X X X Alta risoluzione a 24 bit/96 kHz SÌ SÌ, MEDIANTE ADATTATORE SÌ, MEDIANTE ADATTATORE X MSRP 99,99 USD 79,99 USD 69,99 USD 59,99 USD

Disponibilità, garanzia e prezzi

Le cuffie gaming CORSAIR HS65 SURROUND, HS80 RGB USB, HS55 SURROUND e HS55 STEREO sono disponibili immediatamente nel negozio online CORSAIR e presso la rete di rivenditori e distributori autorizzati CORSAIR presente in tutto il mondo.

Le cuffie gaming CORSAIR HS65 SURROUND, HS80 RGB USB, HS55 SURROUND e HS55 STEREO sono coperte da una garanzia di due anni e sono supportate dall’assistenza clienti e dal supporto tecnico di CORSAIR disponibili in tutto il mondo.

Per i prezzi aggiornati delle cuffie gaming CORSAIR HS65 SURROUND, HS80 RGB USB, HS55 SURROUND e HS55 STEREO, potete consultare il sito Web di CORSAIR o contattare i rappresentanti vendite o PR CORSAIR locali.