F1 22: gameplay del Gran Premio di Miami

Oggi vi abbiamo portato il nostro provato di F1 22, e Codemasters ed Electronic Arts hanno aumentato l’hype da Formula 1, facendo uscire un’esclusiva mondiale del gameplay dal circuito dell’Autodromo Internazionale di Miami, in vista del primo GRAND PRIX di FORMULA 1 CRYPTO.COM MIAMI di questo weekend. Il filmato mostra Charles Lecrerc, pilota sulla cover del gioco e attuale leader del FIA Formula One World Championship con 86 punti, sulla sua Ferrari F1-75 tra le curve della pista in Florida: i giocatori possono quindi dare uno sguardo anticipato alla competizione che attende i 20 piloti nel corso del weekend di gara. Potete vedere il filmato in fondo alla notizia.

Situato nel cuore della città, i piloti e i giocatori dovranno superare 19 curve, molte delle quali sono in piena vista dell‘Hard Rock Stadium, sede della squadra NFL dei Miami Dolphins. Con tre zone DRS e un lungo rettilineo di partenza e arrivo con velocità previste di 320 km/h, ci saranno molte opportunità di sorpasso in questo circuito veloce e scorrevole di 5,41 km.

F1 22 uscirà il 1° luglio 2022 per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite EA App, Origin, Steam ed Epic Store. I giocatori possono pre-ordinare il solo digitale F1 22 Champions Edition per contenuti aggiuntivi e tre giorni di accesso anticipato. Per un tempo limitato, la Champions Edition viene fornita con contenuti aggiuntivi, tra cui un pacchetto limitato nel tempo Miami influenzato ispirato da skyline iconica della città e luci (pacchetto di contatti a tema Miami disponibile come parte del pre-ordine della Champions Edition fino al 16 maggio. Il contenuto sarà ricevuto al lancio).

Qui sotto potete vedere il filmato.