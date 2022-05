Call of Duty Modern Warfare 2 sarà rivelato a giugno, rumor

Infinity Ward è ancora una volta al posto di guida per la puntata premium di Call of Duty di quest’anno e lo sviluppatore ha fatto sapere che vedremo il gioco durante la prossima presentazione. Di recente sono stati rivelati anche il logo e il nome del gioco, che, ovviamente, è Call of Duty: Modern Warfare 2, e si avvicina anche il momento della rivelazione completa del gioco.

Secondo un rapporto pubblicato su Exuter dal noto insider Tom Henderson, CoD: Modern Warfare 2 sarà rivelato a giugno. Su Twitter, @TheGhostOfHope, che in passato ha fatto trapelare accuratamente informazioni e afferma che la data esatta per la rivelazione è fissata per il 2 giugno. Henderson scrive nel suo rapporto che, come le precedenti rivelazioni, CoD: Modern Warfare 2 sarà rivelato con un trailer incentrato sulla campagna del gioco, che verrà seguito da uno sguardo esteso al filmato di gioco della campagna a giugno stesso. Con il Summer Game Fest ufficialmente fissato per il 9 giugno, è possibile che sia lì che verrà mostrata la rivelazione del gameplay, in particolare con Henderson informato da fonti che la rivelazione arriverà in un evento che doveva far parte dell’E3.

La rivelazione multiplayer, come sempre, arriverà più tardi e potrebbe essere potenzialmente fissata per agosto, anche se non è chiaro se sarà accompagnata da un evento in-game in Call of Duty: Warzone come lo sono stati gli ultimi due anni. Henderson afferma inoltre che Call of Duty: Warzone 2, anch’esso in sviluppo presso Infinity Ward, verrà lanciato entro poche settimane da Modern Warfare 2 anziché mesi. Activision ha recentemente affermato che il gioco sarà rivelato entro la fine dell’anno , ma non sono disponibili dettagli più specifici.

In linea con i rapporti precedenti, si afferma anche che Modern Warfare 2 verrà lanciato a ottobre o novembre.