Mario Strikers Battle League: pubblicato il trailer panoramico

L’attesa per il nuovo gioco di Mario Strikers è stata lunga, ma il prossimo capitolo della serie arriverà presto con Mario Strikers: Battle League. Prima del suo lancio Nintendo e lo sviluppatore Next Level Games hanno rilasciato un trailer panoramico per il titolo.

Il trailer mette in evidenza un Il gameplay ricco di azione e mostra i personaggi che si sfidano tra di loro nel mezzo di infuocate partite di calcio. Per quanto riguarda la modalità single player il gioco non avrà molto da offrire al lancio, con solo un roster di 10 personaggi personaggi giocabili. Di seguito una panoramica del gioco, tramite il sito ufficiale Nintendo:

Tirate fuori la grinta e provate a segnare il maggior numero di gol affrontando i nemici, usando oggetti e tirando colpi speciali per aumentare il punteggio. I pilastri della serie Super Mario come Peach, Toad e Yoshi mettono in campo i loro tacchetti (e le loro statistiche) e non si fermeranno davanti a nulla per segnare. Personalizzate i personaggi con equipaggiamento che possono aumentare le loro statistiche e l’aspetto. Partecipate alla carneficina online o passate la palla ai giocatori in locale: fate attenzione al recinto elettrico.

Caratteristiche

Unitevi a un club online per scalare le classifiche : unitevi a un massimo di 20 attaccanti online e gareggiate contro altri club per ottenere punti. Trovate il club giusto per voi, fate squadra con gli amici e portate in campo il vostro stile da attaccante. Sforzatevi di diventare il miglior club del mondo.

: unitevi a un massimo di 20 attaccanti online e gareggiate contro altri club per ottenere punti. Trovate il club giusto per voi, fate squadra con gli amici e portate in campo il vostro stile da attaccante. Sforzatevi di diventare il miglior club del mondo. Giocate contemporaneamente con un massimo di otto giocatori: otto giocatori possono raggiungere l’obiettivo tramite la connessione wireless locale o online. Tenete pronto un attaccante secondario per le battaglie online. A livello locale, quattro giocatori per squadra possono giocar in singole partite.

Mario Strikers: Battle League sarà disponibile dal 10 giugno per Nintendo Switch.