Prinny Presents NIS Classics Volume 3: annunciata la data di uscita

Prinny Presents NIS Classics Volume 3- La Pucelle: Ragnarok / Rhapsody: A Musical Adventure sarà disponibile in Europa il 2 settembre 2022. Scoprite il mondo di La Pucelle: Ragnarok nel nuovissimo Spotlight Trailer di NIS Classics Volume 3. Per maggiori informazioni potete visitare il sito ufficiale qui e come pre ordinare la Limited Edition.

La Pucelle: Ragnarok arriva per la prima volta in Occidente ed è ricco di tonnellate

di nuovi contenuti tra cui Overlord Prier Scenario e nuovi personaggi come

Etna, Flonne, Laharl e altri ancora. Scoprite chi è amico o nemico e cosa serve

per far parte di un gruppo d’élite di cacciatori di demoni. Esplorate il precursore della serie Disgaea. Di seguito una panoramica del titolo:

Storia

Prier e suo fratello Culotte sono novizi con l’organizzazione di caccia ai demoni, La Pucelle. Hanno appena superato gli esami finali e sono pronti a fare un vero lavoro combattendo demoni e zombi, ma si ritrovano rapidamente coinvolti in una serie di complotti orchestrati da una chiesa rivale con oscure intenzioni.

Portali Oscuri ed Energia Oscura

Questi oggetti unici hanno una varietà di effetti diversi che possono aiutarvi oppure ostacolarvi sul campo di battaglia. Usateli saggiamente perché possono aiutarvi a purificare i nemici furiosi.

Purificazione

Il sacro potere della Dea che può essere utilizzato per convertire i mostri in amici che vi aiuteranno a chiudere i Portali Oscuri.

Addestramento dei Mostri

Convertite mostri con il potere della purificazione e addestrateli per aiutarvi in battaglia.

Il Mondo Oscuro

Le vostre azioni hanno effetti sul mondo intorno a te. Scegliete con cura o potreste ritrovarvi ad entrare nel Mondo Oscuro.

