Unreal Engine 5: una “Tech Demo” a tema Superman ne sfrutta il potenziale al massimo

Unreal Engine 5 ci ha già dato modo in passato di mostrare le sue enormi capacità. Questa volta, è riuscita a fare quello che nella storia videoludica è considerabile difficilmente realizzabile. Molti sviluppatori hanno provato a sviluppare un gioco di Superman con artisti del calibro di Superman 64 su N64, Superman: The Man of Steel su Xbox e molti altri. Tuttavia, la maggior parte sarebbe anche d’accordo sul fatto che quasi tutti questi giochi non sono riusciti a centrare il segno in alcuni aspetti e i fan continuano a desiderare un’esperienza a tutto tondo Clark Kent.

Oggi esamineremo quella che potrebbe essere considerata una delle interpretazioni più impressionanti di Superman in un videogioco. Sto, ovviamente, parlando della mod Superman Flight Experience che ha rapidamente guadagnato popolarità negli ultimi giorni sui social media. Sviluppato da Tyson Butler Boschma, questo gioco potrebbe non essere ampio nella sua portata, ma è sicuramente un’anteprima di come potrebbe essere un vero gioco open world di Superman di nuova generazione.

Questa Tech Demo, se così la vogliamo chiamare, è stata creata utilizzando Unreal Engine 5 di Epic Games. Lo sviluppatore ha utilizzato la demo free-to-play The Matrix Awakens come base per lo sviluppo di questa esperienza. Con il recente lancio del game engine, Epic Games ha rilasciato un progetto di esempio di Unreal Engine 5 da scaricare gratuitamente su Epic Games Store. Boschma ha utilizzato quel progetto e ha costruito modelli di personaggi, sistemi di volo, un set di mosse decente e animazioni per un personaggio che è rappresentativo di Superman. Come chiarito nella pagina Itch.io del gioco, lo sviluppatore si è astenuto dal creare un vero e proprio modello di personaggio di Superman in modo da evitare qualsiasi violazione del copyright.

Dato che questo gioco utilizza The Matrix Awakens come base, condivide lo stesso mondo aperto. Di conseguenza, i giocatori ricevono le stesse risorse di alta qualità e l’elegante tecnologia di streaming presenti nella demo, oltre a tutte le funzionalità visive che Unreal Engine 5 offrirà agli sviluppatori. Dal ray-tracing con accelerazione hardware a Nanite, dalla fotogrammetria a molti altri, il gioco non manca di caratteristiche visive impressionanti che stiamo iniziando a vedere spuntare nei giochi di nuova generazione. Basti dire che il mondo aperto sembra davvero stupendo, sia a livello macro che micro.

I giocatori sono liberi di volare nel mondo aperto a velocità incredibilmente elevate. Lo sviluppatore ha davvero centrato la sensazione di pura velocità e intensità di come sarebbe controllare Superman, e i fan potrebbero facilmente passare ore e ore semplicemente così, percorrendo ad alta velocità le strade. Lo sviluppatore ha anche aggiunto alcune migliorie qua e là che elevano l’esperienza a un altro livello, con dettagli sottili come il modo in cui il personaggio fa una brevissima pausa prima di volare e come i suoi piedi continuano a ribaltarsi mentre vola in aria.

Inoltre, ci sono alcuni trucchi di volo che i giocatori possono fare per rendere le cose più interessanti. Ad esempio, puoi saltare mentre sei in volo per guadagnare altezza, puoi tuffarti per scendere di quota e puoi anche fare una schivata per cambiare rapidamente corsia durante il volo. Ultimo, ma non meno importante, puoi anche eseguire una bomba in picchiata a terra una volta che hai finito di costeggiare i grattacieli e le autostrade della città. Tutte queste mosse hanno animazioni appropriate che si fondono perfettamente l’una con l’altra, il che culmina in una presentazione che può facilmente passare come una versione alfa di un vero gioco AAA.

Ma purtroppo, Superman Flight Experience non è un gioco AAA. Non è nemmeno un gioco vero e proprio, è più un proof-of-concept al riguardo. A parte volare ed esplorare gli ambienti della città, non c’è molto da fare con il gioco. Il gioco non presenta scenari di combattimento, sfide di volo o praticamente qualsiasi contenuto di sorta. È un peccato perché il risultato finale riesce a restituire l’esperienza principale di un vero e proprio gioco AAA di Superman.

Dato che questo progetto è sviluppata da un singolo sviluppatore, non sorprende che non sia la più tecnicamente stabile o ottimizzata. Unreal Engine 5 può essere piuttosto faticoso per le risorse di sistema e il caso è assolutamente vero anche per questa mod. I fan interessati avranno bisogno di un pc piuttosto robusto per avere anche una possibilità di eseguire il gioco. Il filmato che lo sviluppatore ha pubblicato è registrato su un sistema con una scheda grafica RTX 3090 e ci sono ancora cali di frame significativi quando il personaggio inizia a muoversi troppo velocemente. Inoltre, problemi come l’interruzione casuale dell’audio, la compenetrazione del mantello con il corpo e persino l’arresto anomalo del gioco sono praticamente dilaganti durante l’esperienza.

Lo sviluppatore ha anche confermato di non essere interessato a costruire ulteriormente questo progetto. Quel sentimento è ampiamente comprensibile poiché il modello del personaggio è fortemente derivato da Superman, il che comporta il rischio di violazione del copyright.

È anche davvero affascinante come un singolo sviluppatore sia riuscito a capire come implementare correttamente un’esperienza di volo di Superman in un videogioco. Ancora una volta, questa è un’area in cui più sviluppatori non sono riusciti a colpire nel segno più e più volte. Naturalmente, questo la dice lunga su quanto sia arrivata la tecnologia di sviluppo del gioco e su come i motori di nuova generazione all’avanguardia come Unreal Engine 5 consentano uno sviluppo rapido con risorse di alta qualità in un breve lasso di tempo.

Ciò che il futuro riserva a Superman nel regno dei videogiochi è la migliore ipotesi di chiunque a questo punto. Ma ora che i motori di gioco come Unreal Engine 5 hanno risolto un problema di vecchia data di streaming rapido di risorse per un personaggio in rapido movimento come Superman, lo sviluppo di un vero gioco AAA con questo livello di macro e micro dettagli non dovrebbe essere un grosso problema – a maggior ragione dal fatto che entrambe le console di ultima generazione sono dotate di SSD ad alta velocità.

Ci piacerebbe davvero vedere un gioco di Superman AAA di sviluppatori come Rocksteady e Monolith, che prendono ciò che hanno appreso dalle uscite passate e li trasformano in qualcosa che funzionerebbe bene nel contesto di un gioco di Superman. Ovviamente, questo è solo un pio desiderio da parte nostra, e senza alcun annuncio ufficiale di un gioco del genere, a questo punto, questa Superman Flight Experience è tutto ciò che abbiamo. Quindi prenderemo quello che possiamo, suppongo.

Se avete un pc abbastanza potente e foste incuriositi dal progetto, lo potete scaricare qui.