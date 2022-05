Epic Games Store: svelati i nuovi giochi gratuiti

Il gioco fantascientifico di Arkane Studios Prey ed il gioco d’azione isometrico dello studio canadese Thunder Lotus Games, Jotun, saranno disponibili gratuitamente su Epic Games Store a partire dalla prossima settimana.

In Prey il giocatore vestirà i panni di un astronauta che si risveglia a bordo di Talos I, una stazione spaziale in orbita intorno alla luna nell’anno 2032. Il protagonista della storia è l’oggetto chiave di un esperimento volto a cambiare il destino dell’intera umanità, ma le cose non vanno nel verso giusto e la stazione spaziale viene invasa da alieni ostili; non si hanno altre possibilità se non combattere e per sopravvivere sarà necessario utilizzare le armi e gli strumenti che si trovano lungo il percorso sulla stazione spaziale.

Jotun invece è un gioco d’azione isometrico in cui si corre e si affrontano mitologiche creature norrene. Di particolare interesse è il design del gioco dove i personaggi sono stati interamente realizzati a mano. Il giocatore vestirà i panni di una guerriera caduta in disgrazia, Thora. La sua arma principale sarà un’ascia enorme (vi è anche la possibilità di aggiungere poteri all’arsenale) e si dovranno completare vari livelli e sconfiggere i vari boss ( jotun)

Di particolare interesse è anche la colonna sonora originale di questo titolo che risulta molto suggestiva; insieme alla voci fuori campo islandesi che rendono il gioco ancora più originale.

Insomma l’Epic Games Store rende disponibili dei titoli davvero interessanti, ma lo sapevate che sta lavorando anche suo metaverso?