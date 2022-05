DNF Duel: pubblicato il teaser trailer

Nexon e Arc System Works hanno rivelato un nuovo trailer del loro prossimo picchiaduro DNF Duel. Ricordiamo che a marzo il titolo ha ricevuto il suo ultimo trailer, intitolato New Challenger, riguardo i personaggi , che mette in evidenza il personaggio giocabile recentemente confermato Ghostblade.

Il nuovo trailer si concentra principalmente sulla presentazione di alcune fantastiche illustrazioni dei personaggi che potrebbero eventualmente apparire nella modalità storia del gioco, oltre a un po’ di gameplay. Di seguito una panoramica del gioco:

Combattimento d’azione al suo estremo. Entra nel nuovo picchiaduro nei panni del tuo personaggio preferito dell’amata serie di Dungeon and Fighter. Uno dei giochi di ruolo più popolari e ampiamente giocati al mondo, Dungeon and Fighter è tornato come gioco di combattimento. Scegli tra 10 affascinanti personaggi, ognuno con le proprie abilità e personalità distinte. Supera in astuzia, sconfiggi o batti i tuoi avversari e diventa il padrone della Volontà Suprema.

Caratteristiche

Stile Retrò : Dungeon Fighter Online è un gioco d’azione in 2D a scorrimento laterale ispirato ai classici giochi arcade come Golden Axe e Double Dragon. Se ricordate di aver giocato a vecchi giochi come Street Fighter sentendone nostalgia e volete concederti un’esperienza simile, questo è il gioco adatto.

: Dungeon Fighter Online è un gioco d’azione in 2D a scorrimento laterale ispirato ai classici giochi arcade come Golden Axe e Double Dragon. Se ricordate di aver giocato a vecchi giochi come Street Fighter sentendone nostalgia e volete concederti un’esperienza simile, questo è il gioco adatto. Effetti incredibili e combo spettacolari : Come un vero gioco d’azione, Dungeon Fighter Online mostra incredibili effetti di successo e combo complesse. Facile da imparare ma difficile da padroneggiare. Inoltre, ci sono bellissime illustrazioni per ogni classe che aggiungono più divertimento alla tua esperienza di gioco.

: Come un vero gioco d’azione, Dungeon Fighter Online mostra incredibili effetti di successo e combo complesse. Facile da imparare ma difficile da padroneggiare. Inoltre, ci sono bellissime illustrazioni per ogni classe che aggiungono più divertimento alla tua esperienza di gioco. Personalizzazione : DFO vi consente di personalizzare i personaggi con vari tipi di avatar. Sono disponibili coloranti per colorare e personalizzare i tuoi avatar, regalandoti un look unico.

: DFO vi consente di personalizzare i personaggi con vari tipi di avatar. Sono disponibili coloranti per colorare e personalizzare i tuoi avatar, regalandoti un look unico. Incontra i tuoi personaggi DNF preferiti

Un mondo nato dall’universo di Dungeon e Fighter

Meccaniche di combattimento uniche

gameplay online

DNF DUEL sarà disponibile dal 28 giugno per PlayStation 5, PlayStation 4 e PC tramite Steam.