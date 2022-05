My Universe Green Adventure: il nuovo titolo farming per tutta la famiglia

My Universe Green Adventure è il nuovo titolo farming di Microids Life e promette di farvi vivere la vita contadina dei vostri sogni ma, sopratutto, a kilometro 0. Il titolo si aggiunge alla già lunga lista di titoli del catalogo My Universe, che punta di far vivere ai bambini la vita che vorranno fare da grandi.

L’obiettivo del gioco è chiaro e semplice. Si dovranno vestire i panni del protagonista, che ha appena ereditato una vecchia fattoria di famiglia. È arrivato il momento di darle nuova vita! Verdura, frutta, fiori…la sfida sarà trovare il modo migliore per far crescere le coltivazioni secondo natura e in modo sostenibile, facendo crescere così l’intera azienda agricola, prendendosi cura degli animali, assicurandosi che siano in buona salute, in modo che forniscano i migliori prodotti biologici.

Le sfide che il titolo ci pone davanti sono principalmente tre:

Avviare una azienda agricola sostenibile: Esplora i dintorni della fattoria, ripulisci i campi e trova un nuovo modo per fertilizzare i raccolti. Rimboccati le maniche e preparati a zappare, innaffiare regolarmente le tue colture e raccogliere i frutti del tuo lavoro. Assicurati di seguire il ciclo completo di produzione di un agricoltore green! Ogni giorno è un’avventura grazie alle diverse missioni. Diventare amico degli animali: Dovrai occuparti di tutta l’aia, tra mucche, galline, capre, pecore, anatre e altro. Dovrai ristrutturare vari edifici per ospitare i tuoi nuovi compagni. Prenditene cura, mostra loro molto affetto e divertiti grazie ai numerosi minigiochi. Soddisfa i bisogni degli abitanti del paese: Più progredisci nella tua avventura, più grande sarà la tua scelta di semi per fiori, frutta e verdura. Presta molta attenzione agli ordini degli abitanti del villaggio per essere sicuro di soddisfare le loro esigenze. Con un po’ di creatività potrai migliorare le tue ricette e creare nuovi sapori per i tuoi yogurt, marmellate, ecc. Sta a te mostrare la tua produzione locale e le tue ricette tradizionali agli abitanti del villaggio!

My Universe Green Adventure sarà disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4 PC e Mac (Steam)