Avowed sarà realizzato con Unreal Engine 5

Dal suo annuncio nel 2020, non ci sono stati nuovi aggiornamenti sull’imminente gioco di ruolo fantasy di Obsidian Entertainment Avowed, e anche se ci sono tutte le possibilità che vedremo presto il gioco all’Xbox e Bethesda Games Showcase il prossimo mese, sembra una chiave i dettagli su di esso (o almeno il suo sviluppo) potrebbero essere emersi prematuramente.

Una parte significativa del settore, in particolare gli sviluppatori AAA, è passata a Unreal Engine 5 per lo sviluppo di giochi futuri, e sembra proprio che Obsidian sia tra questi sviluppatori. Secondo il profilo LinkedIn di Aaron Dubois, che è il principale artista degli effetti visivi presso lo studio, Avowed è stato costruito sulla più recente iterazione del motore di Epic (screencap sotto). Finora Obsidian non ha fornito comunicazioni ufficiali in merito. Non si sa ancora quando verrà lanciato il gioco, ma le indiscrezioni hanno affermato che potrebbe essere lanciato nella prima metà del 2023.

Avowed è ambientato nel mondo di Pillars of Eternity con una prospettiva in prima persona e sembra funzionare su una versione migliorata del motore di The Outer Worlds. A Corden è stato detto che presenta classi diverse con stili di gioco differenti e utilizza un sistema a due mani per il combattimento come The Elder Scrolls 5: Skyrim. Ciò significa che puoi impugnare una spada in una mano e usare la magia nell’altra, utilizzare incantesimi a due mani come incantatore, archi o pugnali a doppia impugnatura come ladro. Un aspetto interessante è il modo in cui le diverse classi influenzano gli attacchi che i giocatori useranno. Puoi fare affidamento su colpi di scudo, calci e altri attacchi fisici come guerriero mentre leghi diversi incantesimi e attacchi a determinati pulsanti come incantatore.

Avowed è in fase di sviluppo per Xbox Series X/S e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.